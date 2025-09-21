Logo Epoch Times

Nach zwei Tagen Fahndung

Serienweise Reifen in Bremen zerstochen: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Ein 41-Jähriger soll in Bremen Reifen an mehr als 260 Autos zerstochen haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Die Motive sind weiter unklar.

top-article-image

Die Polizei ermittelt mit einer Sonderkommission (Symbolbild).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der mutmaßliche Serien-Reifenstecher von Bremen in Untersuchungshaft genommen worden. Der zuständige Richter am Amtsgericht Bremen gab am Samstagabend einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie die Polizei der Hansestadt mitteilte. Die Motive waren weiter unklar.
Der 41-Jährige soll Reifen an mehr als 260 Autos zerstochen haben. Nach dem Mann wurde seit zwei Tagen gefahndet, er wurde schließlich in der Nacht zum 20. September gefasst.
Die Ermittlungen dauerten weiterhin an, hieß es am Sonntag. Polizei und Staatsanwaltschaft prüften sowohl die Tatabläufe als auch mögliche Hintergründe.
Der Mann soll in mehreren Nächten in Folge die Reifen an geparkten Autos in verschiedenen Bremer Stadtteilen zerstochen haben.
Die Tatserie begann in der Nacht zum 16. September. Attackiert wurden nach Angaben der Polizei diverse Automarken und Fahrzeugtypen, ein gezieltes Vorgehen war dabei nicht erkennbar. Die Polizei richtete die Sonderkommission zu dem Fall ein. (afp/red)

