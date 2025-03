Sieben Jahre alter Junge stirbt bei Baggerarbeiten in Kamenz

Ein sieben Jahre altes Kind ist bei Baggerarbeiten im sächsischen Kamenz tödlich verunglückt. Der Junge sei am Samstag auf einem Privatgrundstück von einer Baumaschine erfasst worden, teilte die Polizei in Görlitz am Sonntag mit. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb.

Der 54 Jahre alte Maschinenführer sowie die Kindsmutter seien medizinisch betreut worden. Nähere Angaben zu dem Unglück machte die Polizei nicht.

Der Verkehrsunfalldienst habe den Sachverhalt zusammen mit der Kriminalpolizei aufgenommen. Die Ermittlungen dauerten an.

So sei noch unklar, welche Maschine den Jungen erfasst habe – zur Unglückszeit seien auf dem Grundstück mehrere Maschinen im Einsatz gewesen. (afp/red)