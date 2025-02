Stau auf Autobahn: Baby in Baden-Württemberg in Rettungswagen geboren

Wegen eines Staus nach einem Unfall auf der Autobahn 6 in Baden-Württemberg hat ein Baby in einem Rettungswagen das Licht der Welt erblickt. Die Mutter und der Junge waren wohlauf, wie die Polizei in Mannheim am Montag berichtete.

Am Freitag war es zwischen Schwetzingen/Hockenheim und dem Kreuz Mannheim zu einem Unfall an einem Stauende mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. In der Folge bildete sich ein kKilometerlanger Rückstau.

Während des Polizeieinsatzes erreichte die Beamten ein Notruf: Ein Autofahrer steckte mit seiner hochschwangeren Ehefrau im Rückstau fest. Die Wehen traten bereits in kurzen Abständen auf.

Die Einsatzkräfte lotsten die werdenden Eltern über den Seitenstreifen zur Unfallstelle, wo ein Rettungswagen die werdende Mutter aufnahm und sich in Richtung Universitätsklinikum Mannheim aufmachte.

Später berichtete der Vater den Beamten, dass das Baby noch im Rettungswagen zur Welt kam. Der Einsatz habe „für großes Mitfiebern im Polizeikollegium“ gesorgt, hieß es in dem Bericht. (afp)