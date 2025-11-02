Logo Epoch Times

vor 28 Minuten

Ein Drittel mehr Beschwerden: Netzagentur droht Post erstmals mit Geldstrafe

vor einer Stunde

„Stahlgipfel“ im Kanzleramt sucht Lösungen in der Krise

vor einer Stunde

Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

vor einer Stunde

Angriff in Zug in England - Was wir wissen und was nicht

vor 2 Stunden

Überschwemmungen in Vietnam: Zahl der Toten auf 35 gestiegen

vor 2 Stunden

Hersteller im Schwarzwald wollen Kuckucksuhr als Unesco-Kulturerbe schützen

vor 3 Stunden

Krankenkassen warnen vor Zusatzbeiträgen über drei Prozent

vor 3 Stunden

Thüringens Ministerpräsident: Kritik an Merz-„Stadtbild“ ist „fast hysterische Debatte“

vor 4 Stunden

Für internationale Gaza-Truppe: Wadephul fordert UN-Mandat

vor 5 Stunden

Polizei: Neun Menschen bei Angriff in Zug in England lebensgefährlich verletzt

Logo Epoch Times
Italienische Bergwacht leistet Hilfe

Südtirol: Vermisste deutsche Bergsteiger tot gefunden

Beim Abgang einer Lawine im Ortlergebirge werden zwei Gruppen erfasst. Fünf Menschen sterben vor Ort. Der Berg ist wegen seiner Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel.

top-article-image

Beim Abgang einer Lawine im Ortler-Gebirge in Südtirol sind mindestens drei Deutsche ums Leben gekommen (Symbolbild).

Foto: -/Bergrettung Italien/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurde zwei Gruppen im Ortlergebirge bei einem Aufstieg von der Lawine erfasst. Zunächst wurde bekannt, dass eine Dreiergruppe ums Leben kam. Zwei weitere Bergsteiger – ebenfalls Deutsche – würden zunächst vermisst, später ebenfalls als tot gemeldet.
Nach Angaben der Bergwacht ging die Lawine in der Nähe der 3.345 Meter hohen Vertainspitze nieder, wo die beiden Gruppen gerade auf dem Weg nach oben gewesen seien. Das Unglück ereignete sich der Bergwacht zufolge kurz vor 16:00 Uhr in der Nordwand unterhalb des Gipfels auf etwa 3.200 Metern Höhe.

Bergwacht im Einsatz

Der Berg ist wegen seiner Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel. Die Bergsteiger aus Deutschland seien in zwei Gruppen unabhängig voneinander unterwegs gewesen – einmal zu dritt, einmal zu viert. Zwei Männer hätten das Unglück überlebt, sagte der Sprecher der Bergrettung Sulden, Olaf Reinstadler, am Samstagabend dpa.
Auch die Leichen der beiden zunächst vermissten Deutschen wurden gefunden. Nach Angaben der italienischen Bergwacht handelt es sich um Vater und Tochter. Die Bergwacht hat einen Hubschrauber Pelikan 3 und auch mehrere Drohnen im Einsatz. Unklar war zunächst, ob die beiden Gruppen mit Skiern unterwegs waren.

Nordwand gilt als „hochalpine Eistour“

Reinstadler zufolge bestand am Samstag keine große Lawinengefahr. Möglicherweise habe sich die Lawine infolge starker Verwehungen gelöst, weil der neu gefallene Schnee noch nicht ausreichend mit dem Untergrund verbunden war. Unter Bergsteigern gilt die Nordwand als „hochalpine Eistour“, für die Seil und eine komplette Ausrüstung fürs Eisklettern erforderlich sind.
Südtirol gehört unter deutschen Urlaubern zu den besonders beliebten Klettergebieten. Höchster Berg der Region ist der Ortler mit 3.905 Metern. An den Rettungsarbeiten waren neben der Bergwacht auch die italienische Finanzpolizei und die Feuerwehr beteiligt. (dpa/red)
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.