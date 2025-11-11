Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Finnischer Ex-Präsident: Europäer sollten mit Putin reden

vor einer Stunde

Merz erhält Deutschlandfahne zum 70. Geburtstag vom Bundestag

vor einer Stunde

Vodafone Deutschland meldet erstmals wieder Umsatzplus

vor 2 Stunden

Streit um Liedtexte: Gema siegt vor Gericht gegen OpenAI

vor 2 Stunden

SPD-Chefin Midyatli tritt ab - Kämpfer wird Spitzenkandidat für Schleswig-Holstein

vor 2 Stunden

Illegales Drogenlabor in Niedersachsen - 130 Liter Amphetaminbase beschlagnahmt

vor 2 Stunden

Bayern setzt auf Sparkurs: Keine Schulden, weniger Bürokratie, keine Direktzahlung

vor 3 Stunden

Darf Weihnachtsmarkt öffnen? Stadt wendet sich an Haseloff

vor 3 Stunden

Rostock: Mann nach 38 Messerstichen zu lebenslanger Haft verurteilt

vor 4 Stunden

EuGH-Urteil: Richtlinie zu Mindestlöhnen bleibt größtenteils bestehen

Logo Epoch Times
Darknet Anschläge

Todesliste und Kopfgeld auf Politiker? Festnahme in Dortmund

In Dortmund wurde ein Mann festgenommen, der im Darknet Anschläge auf Politiker geplant haben soll. Er forderte Kryptowährungs-Spenden als Kopfgeld und veröffentlichte Listen potenzieller Opfer sowie Bauanleitungen für Sprengsätze.

top-article-image

Die Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Mann festnehmen lassen. (Archivbild)

Foto: Christoph Schmidt/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Mann festnehmen lassen, der im Internet unter anderem zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll. Der Beschuldigte habe zudem Spenden in Form von Krypto-Währung eingefordert, die als Kopfgeld für die Tötungen ausgelobt werden sollten, teilte die Karlsruher Behörde mit.
Im sogenannten Darknet habe der deutsch-polnische Staatsangehörige auf einer von ihm betriebenen Plattform Listen mit den Namen von Politikern und Personen des öffentlichen Lebens geführt. Dort habe er auch selbst verfasste Todesurteile, Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen sowie sensible personenbezogene Daten potenzieller Opfer veröffentlicht.
Mehr dazu

Haftvorführung in Karlsruhe

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann Terrorismus-Finanzierung, die Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten vor.
Beamte des Bundeskriminalamts und Spezialkräfte der Bundespolizei in Dortmund nahmen den Verdächtigen den Angaben zufolge am Montagabend in Dortmund fest. Er soll heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.