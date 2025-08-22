Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht

Bei Schüssen auf offener Straße im nordrhein-westfälischen Menden ist ein Mann getötet worden. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin in Hagen am Freitag sagte. Die Polizei fahndet nach einem 40-Jährigen.

Die tödlich getroffene Person sei trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Wie schwer die zweite getroffene Person verletzt wurde, war zunächst unklar.

Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt.

Was wir wissen und was nicht

Was wir wissen:

Tatort: Der Tatort ist ein Wohngebiet im Ort Menden im Märkischen Kreis.

Tat: Am Freitagnachmittag fielen auf der Straße mehrere Schüsse.

Opfer: Ein Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wurde in die Brust und in den Oberarm getroffen.

Fahndung: Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mann, der laut Sicherheitskreisen mit einem Auto flüchtete.

Mutmaßlicher Täter: Der 40-Jährige kommt aus Menden.

Festnahme: Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde eine Frau festgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.

Einsatz: Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Augenzeugen wurden vernommen.

Ermittlungen: Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt.

Was wir nicht wissen: