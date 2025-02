Unbekannte lösen Radmuttern an Autos: Bundestagsabgeordneter nutzt Fahrzeuge

Unbekannte haben in Hessen die Radmuttern an zwei von einem Bundestagsabgeordneten genutzten Autos gelöst. Während einer Fahrt in Idstein verlor der Fahrer eines Kleinbusses am Samstagmittag ein Vorderrad, wie die Polizei in Wiesbaden am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden belief sich auf mehrere hundert Euro.

Der Besitzer des Kleinbusses meldete sich bei der Polizei. Ein Mitarbeiter eines Verkehrsklubs bestätigte, dass alle Radmuttern an dem Wagen gelöst waren.

Am Sonntag wurde der Polizei bekannt, dass an einem weiteren von dem FDP-Bundestagsabgeordneten genutzten Auto die Radmuttern eines Vorderrads locker waren. Dass dieser Wagen von der Partei im Wahlkampf genutzt wird, ist demnach durch Aufschriften klar erkennbar. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (afp)