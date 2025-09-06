Logo Epoch Times

Baden-Württemberg

Vier Verletzte bei teilweisem Einsturz von Supermarktdach

Samstagnachmittag sind etwa zwei Dutzend Menschen in einem Supermarkt, als plötzlich Teile der Decke herunterkommen. Es gibt mehrere Verletzte – viele Rettungskräfte rücken aus.

Feuerwehrfahrzeuge stehen vor dem Supermarkt.

Teile eines Supermarktdachs sind im Süden von Baden-Württemberg eingestürzt – dabei sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden zwei von ihnen schwer verletzt. Zur Identität der Verletzten konnte er zunächst nichts sagen.
Rettungskräfte wurden dem Sprecher zufolge gegen 17:40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze gerufen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien 26 Menschen in dem Markt gewesen – Kunden und Personal. Das Gebäude wurde geräumt.

Polizei rechnet nicht mit weiteren Verletzten

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technisches Hilfswerk rückten zu einem größeren Einsatz aus. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Gemeinde an.
Der Polizeisprecher sprach am frühen Abend von einer „statischen Lage“. Er rechnete nicht mit weiteren Verletzten oder gar Toten. Vermisst wurde niemand.
Er ging davon aus, dass die Statik des Gebäudes im Verlauf des Abends die Einsatzkräfte beschäftigen werde. Experten müssten nun prüfen, ob und wann das Gebäude betreten werden dürfe und wie hoch die Gefahr sei, dass weitere Dachteile einstürzten. (dpa/red)

