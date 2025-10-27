Waffenfunde nach SEK-Einsatz in Remscheid

Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ist bei einer Razzia in Remscheid am Sonntagabend ein offenbar umfangreicher Waffenfund gelungen. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wuppertal sagte.

Es habe dabei auch Waffenfunde gegeben. Laut Polizeiangaben war bei dem Einsatz am Sonntagabend auch ein Sondereinsatzkommando vor Ort. Die Ermittler machten zunächst keine näheren Angaben.

Bei dem Einsatz sei „eine Vielzahl von Waffen“ entdeckt und beschlagnahmt worden, teilte die Polizei in Wuppertal am Montag mit. Zudem wurden mehrere Verdächtige festgenommen.

Details wollen die Ermittler in einer Pressekonferenz am Nachmittag bekannt geben. (afp/red)