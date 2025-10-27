Logo Epoch Times

vor 35 Minuten

Nach Ahrtalflut keine neuen Ermittlungen gegen Ex-Landrat

vor 38 Minuten

Vor Jamaika: Hurrikan „Melissa“ nimmt nochmals an Stärke zu

vor einer Stunde

Landkreistag fordert mehr Polizeipräsenz an Bahnhöfen

vor einer Stunde

Geflügelwirtschaft: Keine kurzfristige Preisexplosion wegen Vogelgrippe

vor 2 Stunden

Italien: Grünes Licht für Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

vor 2 Stunden

Hoffen auf 2026: Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas besser

vor 3 Stunden

PKK kündigt Rückzug ihrer Kämpfer aus der Türkei an

vor 3 Stunden

In Kanal gestürztes Auto: Drittes Todesopfer identifiziert

vor 3 Stunden

DAX startet im Plus - Entspannungssignale zwischen USA und China

vor 3 Stunden

Lebenszufriedenheit der Deutschen stabil - Hamburger am glücklichsten

Logo Epoch Times
Organisierte Kriminalität

Waffenfunde nach SEK-Einsatz in Remscheid

In Nordrhein-Westfalen durchsuchte die Polizei mehrere Gebäude in Remscheid. Dabei stießen sie auch auf Kriegswaffen. Der Einsatz bezog sich auf Organisierte Kriminalität.

top-article-image

Auch ein SEK war vor Ort (Symbolbild).

Foto: Alex Talash/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ist bei einer Razzia in Remscheid am Sonntagabend ein offenbar umfangreicher Waffenfund gelungen. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wuppertal sagte.
Es habe dabei auch Waffenfunde gegeben. Laut Polizeiangaben war bei dem Einsatz am Sonntagabend auch ein Sondereinsatzkommando vor Ort. Die Ermittler machten zunächst keine näheren Angaben.
Bei dem Einsatz sei „eine Vielzahl von Waffen“ entdeckt und beschlagnahmt worden, teilte die Polizei in Wuppertal am Montag mit. Zudem wurden mehrere Verdächtige festgenommen.
Details wollen die Ermittler in einer Pressekonferenz am Nachmittag bekannt geben. (afp/red)
 
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.