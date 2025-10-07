Störfall in einem Betrieb
Warnung: Giftige Gaswolke über Aschaffenburg
In einem Mainaschaffer Galvanik-Betrieb kommt es aktuell zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Dort kam es zu einem Chemieunfall. Eine Katwarn-Meldung spricht von einer „giftigen Rauchwolke“.
Lesedauer: 1 Min.
Durch einen Störfall in einem Galvanik-Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg.
Das betroffene Gebiet solle gemieden werden, Fenster und Türen geschlossen werden und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.
„Informieren Sie Ihre Nachbarn“, hieß es in der Warnmeldung, und: „Nehmen Sie gefährdete Personen vorübergehend bei sich auf. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.“
Es kommt zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Dort kam es zu einem Chemieunfall. Katwarn warnte vor einem „giftigen Rauchwolke“, als Warnstufe wurde „Extreme Gefahr“ ausgelöst.
Weitere Informationen folgen
(dpa/dts/red)
