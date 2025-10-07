Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

7. Oktober: Brandenburger Tor angestrahlt - Israel gedenkt Opfer von Hamas-Angriff

vor einer Stunde

Smartphones aus der Hand gerissen: Polizei gelingt Schlag gegen Bande

vor einer Stunde

Messerstiche: SPD-Bürgermeisterin lebensgefährlich verletzt - Adoptivsohn abgeführt

vor einer Stunde

Maskenlieferungen in der Pandemie: Bundesgerichtshof kündigt Verhandlung an

vor 2 Stunden

Autoindustrie: Gewinnwarnung bei BMW - Mercedes verliert deutlich

vor 2 Stunden

48-Stunden-Frist: Präsident Macron in Regierungskrise immer mehr unter Druck

vor 2 Stunden

Erdrutsche zerstören Teile der Darjeeling-Teeplantagen in Indien

vor 3 Stunden

Nach Neuauszählung: CDU-Amtsinhaber als Bürgermeister von Mülheim bestätigt

vor 3 Stunden

50-Prozent-Zölle: EU-Kommission schlägt deutliche Ausweitung der Stahlzölle vor

vor 4 Stunden

Propalästinensische Demonstration in Berlin kurz vor Beginn verboten

Logo Epoch Times
Störfall in einem Betrieb

Warnung: Giftige Gaswolke über Aschaffenburg

In einem Mainaschaffer Galvanik-Betrieb kommt es aktuell zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Dort kam es zu einem Chemieunfall. Eine Katwarn-Meldung spricht von einer „giftigen Rauchwolke“.

top-article-image

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Aschaffenburg im Einsatz (Symbolbild).

Foto: Uli Deck/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Durch einen Störfall in einem Galvanik-Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg.
Das betroffene Gebiet solle gemieden werden, Fenster und Türen geschlossen werden und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.
„Informieren Sie Ihre Nachbarn“, hieß es in der Warnmeldung, und: „Nehmen Sie gefährdete Personen vorübergehend bei sich auf. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.“

Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird.

 
Es kommt zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Dort kam es zu einem Chemieunfall. Katwarn warnte vor einem „giftigen Rauchwolke“, als Warnstufe wurde „Extreme Gefahr“ ausgelöst.
Weitere Informationen folgen
(dpa/dts/red)
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.