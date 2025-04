Wegen „Bedrohungslage“: Mehrere Schulen in Duisburg bleiben am Montag geschlossen

Wegen einer Bedrohungslage in Duisburg bleiben alle Sekundar- und Gesamtschulen in der Stadt am Montag geschlossen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Duisburg der dpa am Abend mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Weitere Details zu der Bedrohungslage nannte der Sprecher nicht. Unklar war zunächst auch, wie viele Schulen in der Ruhr-Metropole betroffen insgesamt betroffen sind. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Ermittler berichtete, sollen es mindestens 13 Schulen sein.

Auf der Website einer Gesamtschule hieß es, die Bezirksregierung habe „aufgrund einer akuten Bedrohungslage“ die Schulschließungen angeordnet. „Alle Schülerinnen und Schüler bleiben deshalb bitte zu Hause.“ Es werde Distanzunterricht stattfinden. (dpa/afp/red)