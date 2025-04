Weiter keine Spur von verschwundenem Sechsjährigen in Hessen

Mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden des sechsjährigen Pawlos aus Hessen gibt es weiterhin keine Spur von dem Jungen. Mehrere Suchen entlang der Lahn führten bislang nicht zu dem Kind, wie die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Die Suche soll in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt werden.

Dennoch soll die Polizeipräsenz in der Weilburger Innenstadt weiter reduziert werden. Die Ermittlungen liefen im Hintergrund weiter. In einer Mitteilung warnten die Beamten vor Spekulationen in den sozialen Medien. Demnach waren aufgrund eines Videos Gerüchte entstanden.

In diesem war Pawlos mit einem Mann in Weilburg zu sehen. Dieser hatte den Jungen noch vor Bekanntwerden seines Verschwindens zufällig auf einer vielbefahrenen Straße in Weilburg entdeckt und ihn auf den Bürgersteig geführt. Während er den Notruf wählte, verschwand Pawlos erneut.

Seit 25. März vermisst

Der autistische Junge wird seit dem 25. März vermisst. Der Sechsjährige verließ am Mittag seine Schule in Weilburg. Er wurde danach noch zu Fuß im Bereich des Bahnhofs gesehen. Anschließend verlor sich seine Spur. Großangelegte Such- und Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Dazu zählte beispielsweise eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung über Tausende digitale Anzeigetafeln – vor allem an Bahn- und Flughäfen sowie Autobahnraststätten. Auch die Bundeswehr beteiligte sich beispielsweise mit Eurofightern an der Suche. Die Maßnahmen brachten die Ermittler jedoch bislang nicht auf die entscheidende Spur. (afp/red)