Wohnung brennt in Mannheimer Hochhaus

In einer Wohnung in einem Mannheimer Hochhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breite sich weiter aus, daher werde die Anzahl an Einsatzkräften erhöht, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Mensch wurde demnach aus der Wohnung gerettet. Es seien über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Am Morgen seien mehrere Notrufe von Hausbewohnern eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer zu löschen. Aufnahmen zeigen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlagen. Dieses Stockwerk und mindestens eines darunter mussten geräumt werden.

Wie viele Menschen betroffen waren und ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache ist unklar. (dpa/red)