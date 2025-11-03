Logo Epoch Times

vor einer Minute

Frauen in Führungspositionen: Deutschland unter EU-Schnitt

vor 14 Minuten

Vor „Stahlgipfel“: Klingbeil für „mehr europäischen Patriotismus“

vor 27 Minuten

Neue EU-Sanktionen: Hofreiter fordert Ausstieg von Gasimporteur Sefe aus Russland-Vertrag

vor einer Stunde

Fast die Hälfte der Ladengeschäfte hat weniger Kunden

vor einer Stunde

Nach Festnahme von 22-jährigem Syrer in Berlin: Welche Anschlagspläne hatte er?

vor 2 Stunden

CDU-Jugend will Kanzleramtsneubau stoppen und zwei Ministerien abschaffen

vor 2 Stunden

Brigadegeneral: Aufbau der Litauen-Brigade liegt im Plan

vor 2 Stunden

USA wollen Kernwaffen testen - ohne nukleare Explosionen

vor 3 Stunden

Erdbeben der Stärke 6,3 in Afghanistan - Opferzahl steigt

vor 11 Stunden

Bremen: Drohne gesichtet - Flugverkehr kurzzeitig unterbrochen

Logo Epoch Times
Baden-Württemberg

Wohnung brennt in Mannheimer Hochhaus

Am Morgen rückt die Feuerwehr in Mannheim zu einem Hochhaus aus, dort steht eine Wohnung in Flammen. Mehrere Bewohner werden evakuiert.

top-article-image

Warum der Brand ausbrach, ist zunächst nicht klar (Symbolbild).

Foto: Rene Priebe/PR-Video/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In einer Wohnung in einem Mannheimer Hochhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breite sich weiter aus, daher werde die Anzahl an Einsatzkräften erhöht, teilte die Feuerwehr mit.
Ein Mensch wurde demnach aus der Wohnung gerettet. Es seien über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.
Am Morgen seien mehrere Notrufe von Hausbewohnern eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer zu löschen. Aufnahmen zeigen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlagen. Dieses Stockwerk und mindestens eines darunter mussten geräumt werden.
Wie viele Menschen betroffen waren und ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache ist unklar. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.