Zwei Linienbusse in Hamburg zusammengestoßen - 20 Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg 20 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden vier Menschen schwer verletzt und 16 leicht.

Ein Bus stand am Morgen an einer roten Ampel, als ein anderer hinten auffuhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 8:45 Uhr im Stadtteil Osdorf.

Rettungskräfte brachten neun Verletzte in Krankenhäuser, darunter die vier Schwerverletzten und fünf Leichtverletzte. Vier der Leichtverletzten waren Kinder. Angaben zum Alter lagen nicht vor. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.

Laut Medienberichten saß in dem Bus auch eine Grundschulklasse. Die Schüler waren auf dem Weg zum Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron.

Der Unfall ereignete sich auf der Osdorfer Landstraße. Der auffahrende Bus ist im Frontbereich schwer beschädigt, die Vorderscheibe komplett gesplittert, während der Bus davor am Heck demoliert ist. Die Osdorfer Landstraße ist für den Verkehr wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. (dpa/red)