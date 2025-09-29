Logo Epoch Times

vor ein paar Sekunden

Putin ordnet Einberufung von 135.000 jungen Männern bis Jahresende an

vor 9 Minuten

Vier Tote bei Gewalttat in Oldenburg

vor 35 Minuten

Großbritannien plant schärfere Einwanderungsregeln

vor einer Stunde

Massenschlägerei: Ein Toter und mehrere lebensgefährlich Verletzte

vor einer Stunde

Gaza-Hilfsflotte: Bundesregierung ruft zu Deeskalation auf - Boot erleidet Havarie

vor 2 Stunden

SPD setzt eigene Sozialstaatskommission ein - Bas: Ergebnisse bis Januar

vor 2 Stunden

Bosch baut 22.000 Stellen ab: „Abwarten ist keine Option“

vor 3 Stunden

Krankenkasse soll zu Unrecht 85 Millionen Euro kassiert haben

vor 3 Stunden

Versicherer: Über 1 Milliarde Schäden durch Wildunfälle

vor 3 Stunden

„Drohnenwall“: Bundeswehr unterstützt Dänemark beim Schutz des EU-Gipfels

Logo Epoch Times
Es gibt vier Schwerverletzte

Zwei Linienbusse in Hamburg zusammengestoßen - 20 Verletzte

Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den 20 Verletzten sind auch Kinder. Es gibt vier Schwerverletzte.

top-article-image

Insgesamt wurden bei dem Unfall zwölf Menschen verletzt.

Foto: Bodo Marks/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg 20 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden vier Menschen schwer verletzt und 16 leicht.
Ein Bus stand am Morgen an einer roten Ampel, als ein anderer hinten auffuhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 8:45 Uhr im Stadtteil Osdorf.
Rettungskräfte brachten neun Verletzte in Krankenhäuser, darunter die vier Schwerverletzten und fünf Leichtverletzte. Vier der Leichtverletzten waren Kinder. Angaben zum Alter lagen nicht vor. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.
Laut Medienberichten saß in dem Bus auch eine Grundschulklasse. Die Schüler waren auf dem Weg zum Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron.
Der Unfall ereignete sich auf der Osdorfer Landstraße. Der auffahrende Bus ist im Frontbereich schwer beschädigt, die Vorderscheibe komplett gesplittert, während der Bus davor am Heck demoliert ist. Die Osdorfer Landstraße ist für den Verkehr wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.