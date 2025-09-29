Logo Epoch Times

Es gibt vier Schwerverletzte

Zwei Linienbusse in Hamburg zusammengestoßen - zwölf Verletzte

Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den zwölf Verletzten sind auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

top-article-image

Insgesamt wurden bei dem Unfall zwölf Menschen verletzt.

Foto: Bodo Marks/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Insgesamt wurden zwölf Insassen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier Menschen wurden schwer verletzt, acht Menschen wurden leicht verletzt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher unklar.
Laut Medienberichten saß in dem Bus auch eine Grundschulklasse. Die Schüler waren auf dem Weg zum Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron.
Zwei Kinder sollen leicht verletzt sein. Unter den Schwerverletzten soll sich auch eine schwangere Frau befinden, die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen.
Der Unfall ereignete sich auf der Osdorfer Landstraße. Der auffahrende Bus ist im Frontbereich schwer beschädigt, die Vorderscheibe komplett gesplittert, während der Bus davor am Heck demoliert ist.
Das deutet darauf hin, dass der hintere Bus dem vorderen aufgefahren ist. Die Osdorfer Landstraße ist für den Verkehr wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. (dpa/red)

