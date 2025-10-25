Logo Epoch Times

Mordkomission eingerichtet

Zwei Verletzte bei Schusswaffenvorfall mit möglichem Clan-Milieu in Essen

In Essen sind laut Polizei zwei Menschen verletzt worden. Die Ermittlungen laufen, über mögliche Täter äußerte die Polizei sich zunächst nicht.

Der Rettungsdienst rückte aus (Symbolbild).

Foto: eka77/iStock

Redaktion
Bei einem Schusswaffenvorfall mit möglichen Verbindungen zur Clan-Kriminalität sind in Essen nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden.
Einer der Verletzten weise Schuss- und Stichverletzungen auf, der andere Stichverletzungen, teilte die Polizei Essen am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Ermittlungen liefen demnach, über mögliche Täter äußerte die Polizei sich zunächst nicht.

Verletzte sind im Krankenhaus

Gegen 15:00 Uhr hätten Zeugen den Notruf getätigt und Schussgeräusche auf der Viktoriastraße im Essener Stadtteil Katernberg gemeldet, erklärte die Polizei. Daraufhin seien Einsatzkräfte ausgerückt und hätten die zwei verletzten Männer aufgefunden.
Die beiden seien ins Krankenhaus gebracht worden und würden dort derzeit behandelt. Weitere Details zum Zustand der Verletzten teilte die Polizei nicht mit.
Die Spurensicherung am Tatort dauerte nach Angaben der Essener Polizei weiter an. Eine Mordkommission sei zur Untersuchung des Vorfalls eingerichtet worden. Aufgrund von Hinweisen auf Verbindungen zum Clan-Milieu würden außerdem entsprechende Sonderermittler hinzugezogen. (afp/red)

