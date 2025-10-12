Brand zerstört kompletten Supermarkt: Millionenschaden in Niedersachsen

Ein Großfeuer hat im niedersächsischen Osterode einen kompletten Supermarkt zerstört. Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe, wie die Polizei in Göttingen mitteilte.

Das Gebäude brannte trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr vollständig nieder. Angrenzende Häuser wurden geräumt, Fenster einer benachbarten Schule durch Hitzestrahlung beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen das Feuer am Sonntagmorgen um kurz vor 05.00 Uhr, bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte schon der Dachstuhl. Die Feuerwehr war unter anderem mit drei Drehleitern vor Ort, um das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Aufgrund zahlreicher Schaulustiger sperrten Polizisten demnach zudem den Einsatzbereich weiträumig ab. Die Untersuchungen zur Brandursache liefen. Brandermittler der Polizei konnten den abgebrannten Supermarkt zunächst nicht betreten, weil noch Lösch- und Abrissarbeiten liefen.(afp/red)