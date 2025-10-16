Logo Epoch Times

vor 23 Minuten

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg startet am 10. November

vor einer Stunde

US-Bundesgericht ordnet Stopp der Massenentlassungen während des Shutdowns an

vor einer Stunde

Urteil: Fahrer von Minister hat keinen Anspruch auf Tagegeld für Dienstreisen

vor 2 Stunden

Tausende Briten verklagen J&J wegen angeblich krebserregenden Babypuders

vor 2 Stunden

Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an

vor 3 Stunden

Kompromisstöne bei erster Wehrdienst-Beratung im Bundestag

vor 4 Stunden

Schadenersatz für Wirecard-Aktionäre: Urteil des Bundesgerichtshofs im November

vor 4 Stunden

Cyberkriminelle erbeuten Kundendaten von Modekonzern Mango

vor 4 Stunden

Türkische Spezialisten helfen bei Suche nach Leichen von Hamas-Geiseln

vor 5 Stunden

Untersuchungsausschuss befragt früheren Bundeskanzler Schröder als Zeugen

Logo Epoch Times
Renovierungskosten

Bundesfinanzhof: Ferienwohnung muss auch regelmäßig vermietet sein

Wer seine Ferienwohnung steuerlich absetzen will, muss sie regelmäßig vermieten. Das stellte der Bundesfinanzhof in München klar – die Vermietung darf den ortsüblichen Umfang höchstens um 25 Prozent unterschreiten.

top-article-image

Eine Ferienwohnung. (Beispielbild)

Foto: Britta Pedersen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Um die Ausgaben für eine Ferienwohnung steuerlich geltend machen zu können, muss diese auch regelmäßig vermietet sein. Das bekräftigte der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Danach dürfen die Vermietungen den ortsüblichen Umfang mittelfristig nicht um mehr als 25 Prozent unterschreiten. (Az. 2 K 2137/20)
Im entschiedenen Fall geht es um eine Wohnung in einem Touristenort in Rheinland-Pfalz. Sie war 2017 an 72 Tagen vermietet. 2018 waren es nur 44 Tage, auch weil das Tourismusbüro der Stadt die Wohnung zehn Tage lang versehentlich nicht auf seiner Homepage angeboten hatte. Der Durchschnitt anderer Ferienwohnungen in dem Ort lag 2017 bei 108 und 2018 – um den Fehler bereinigt – bei 87 Tagen.
Zuvor hatte die Frau die Wohnung 2016 grundlegend renoviert. Die hohen Ausgaben hierfür erkannte das Finanzamt zunächst als mit den Einnahmen verrechenbare Werbungskosten an. Weil die Renovierungskosten weit höher waren, blieben noch in den Folgejahren verrechenbare Werbungskosten übrig.
Mehr dazu
Für die Jahre 2017 und 2018 lehnte das Finanzamt dies allerdings ab. Die Wohnung sei viel zu wenig vermietet worden. Offenbar habe die Frau gar nicht die Absicht, mit den Vermietungen Gewinne zu machen.
Dem ist nun der BFH im Grundsatz gefolgt. Um den Werbungskostenabzug zuzulassen, müsse die Wohnung auch regelmäßig vermietet sein, „Vermietungshindernisse“ ausgenommen mindestens 75 Prozent des im selben Ort bestehenden Durchschnitts.
Allerdings hatten das Finanzamt und in der Folge auch das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße diese Quote für jedes Jahr einzeln berechnet.
Der BFH urteilte jetzt, dass hier auf „einen zusammenhängenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren abzustellen“ ist. Nur so könnten vorübergehende Einflüsse möglichst gering gehalten werden. Die entsprechende Berechnung soll jetzt das FG Neustadt noch nachholen.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.