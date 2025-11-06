Gelsenkirchen: Cannabisplantage wegen piependen Feuermelders aufgeflogen

Durch das Piepen eines Feuermelders ist eine illegale Cannabisplantage in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen aufgeflogen. Wegen des Alarms rückte am Mittwoch zunächst die Feuerwehr an, wie die Polizei am Donnerstag in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte. Als niemand öffnete, fuhren die Einsatzkräfte mit einem Leiterwagen an das Gebäude heran und blickten durch die Fenster ins Innere.

Dort entdeckten sie keinen Brand, sondern eine große Menge Marihuanapflanzen in speziellen Gewächshäusern. Daraufhin durchsuchte die Polizei die Wohnung und beschlagnahmte etwa 250 Pflanzen in Indoorgewächshäusern – ebenso wie Klima- und Belüftungsgeräte, spezielle Waagen sowie Verpackungsmaterialien.

Der 38 Jahre alte Bewohner wurde während des Einsatzes nicht angetroffen. Er stellte sich aber noch am gleichen Tag auf einer Polizeiwache in Gelsenkirchen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet.(afp/red)