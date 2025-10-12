Logo Epoch Times

Buchmesse eröffnet am Dienstag

Deutscher Buchpreis wird in Frankfurt am Main verliehen

Vor dem Beginn der Frankfurter Buchmesse wird der Deutsche Buchpreis verliehen. Nominiert sind Werke der Schriftsteller Dorothee Elmiger, Kaleb Erdmann, Jehona Kicaj, Thomas Melle, Fiona Sironic und Christine Wunnicke.

Vor dem Beginn der Frankfurter Buchmesse wird am Montag (18.00 Uhr) im Römer der Deutsche Buchpreis für den Roman des Jahres verliehen. Nominiert sind Werke der Schriftsteller Dorothee Elmiger, Kaleb Erdmann, Jehona Kicaj, Thomas Melle, Fiona Sironic und Christine Wunnicke.
Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, alle anderen Nominierten jeweils 2500 Euro. Im vergangenen Jahr erhielt Martina Hefter den Preis für das Werk „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“.
Am Dienstag wird die bis Sonntag dauernde Buchmesse in Frankfurt am Main im Beisein von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) eröffnet. Die Philippinen sind in diesem Jahr Gastland. Ab Mittwoch ist die Messe für Fachbesucher geöffnet, ab Freitag für das breite Publikum.
Zu den Höhepunkten zählt auch die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zum Messeabschluss am Sonntag. In diesem Jahr wird der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel geehrt.(afp/red)

