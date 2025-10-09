Logo Epoch Times

vor 31 Minuten

„Großstadtrevier“-Star Wanda Perdelwitz tödlich verunglückt

vor einer Stunde

Nordrhein-Westfalen: Über mehrere Etagen: Illegale Cannabisplantage entdeckt

vor einer Stunde

Zwei Jahre Gaza-Krieg: Durchbruch erzielt - Trump wird am Sonntag in Israel erwartet

vor einer Stunde

Autogipfel: Merz will Autos mit CO₂-Ausstoß auch nach 2035 zulassen

vor einer Stunde

Arztpraxen haften nicht für mögliche Corona-Impfschäden

vor 2 Stunden

Israelische Regierung: Palästinenserführer Barghuti wird nicht gegen Geiseln ausgetauscht

vor 2 Stunden

38 Tote: Putin räumt Verantwortung Russlands für Absturz von Flugzeug aus Aserbaidschan ein

vor 3 Stunden

Ukrainische NATO-Botschafterin: Kauf von US-Waffen für Kiew „äußerst wichtig“

vor 4 Stunden

Viersitzer mit über 1.000 PS: Ferrari enthüllt Details zu erstem E-Auto „Elettrica“

vor 4 Stunden

Warken erwägt offenbar deutlich höhere Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte

Logo Epoch Times
Stromversorgung

Deutschland verzeichnete 2024 kürzere Stromunterbrechungen als im Vorjahr

Die Stromversorgung in Deutschland war im vergangenen Jahr etwas stabiler als 2023. Versorgungsunterbrechungen dauerten im Durchschnitt kürzer und konnten schneller behoben werden.

top-article-image

Stromversorgung (Archivbild).

Foto: Bjoern Wylezich/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Deutschland hat es im vergangenen Jahr eine insgesamt kürzere Unterbrechung der Stromversorgung gegeben als 2023. Die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit von Strom je Verbraucher lag bei 11,7 Minuten, wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag mitteilte. 2023 hatte diese Dauer 12,8 Minuten betragen.
„Die Stromversorgungsqualität in Deutschland ist weiterhin sehr zuverlässig“, sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. „Die Energiewende kommt voran ohne Einbußen bei der sicheren Stromversorgung“, fügte er hinzu.
Betreiber von Energieversorgungsnetzen berichten der Bundesnetzagentur jährlich über alle in ihren Netzen aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen, die länger als drei Minuten dauern.
Mehr dazu
Für das Jahr 2024 haben 830 Netzbetreiber insgesamt 164.645 Versorgungsunterbrechungen in der Nieder- und Mittelspannung übermittelt. Damit hat zwar die Anzahl der Störungsmeldungen gegenüber dem Vorjahr um etwa 6300 Meldungen zugenommen.
Die durchschnittliche Unterbrechungsdauer je Letztverbraucher hat sich dennoch leicht verbessert. Denn die Versorgungsunterbrechungen konnten schneller wieder behoben werden.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.