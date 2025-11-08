DLRG-Präsidentin Vogt wiedergewählt

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat ihre bisherige Präsidentin Ute Vogt im Amt bestätigt. Die rund 180 Delegierten stimmten auf ihrer Bundestagung am Samstag in Bremen mit großer Mehrheit für die 61-Jährige, wie die DLRG mitteilte.

Die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Vogt aus Baden-Württemberg ist seit 2021 im Amt. Davor war sie seit 2005 Vizepräsidentin. Die Wahl des DLRG-Präsidiums findet alle vier Jahre statt.

Die DLRG ist eine private Wasserrettungsorganisation. Nach eigenen Angaben gehören ihr mehr als 600.000 Mitglieder und 1,3 Millionen Förderer an.

Gegründet wurde sie 1913 in Leipzig. Neben der Wasserrettung ist die DLRG auch in der Schwimmausbildung aktiv. (afp)