Durchschnittspreis für eine Tasse Glühwein weiter kräftig gestiegen

Der Preis für eine Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr erneut gestiegen: Im Schnitt werden 4,54 Euro ohne Pfand fällig und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen Coupons.de am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zu 2023 betrug der Anstieg demnach sogar 15 Prozent. Teuer ist Glühwein vor allem in Großstädten und auf bei Touristen beliebten Weihnachtsmärkten.

Der Gutscheinanbieter Coupons.de ermittelte die Preise für eine Tasse roten Glühwein ohne Pfand. Am günstigsten ist der Glühwein demnach in Zwönitz und Annaberg-Buchholz im Erzgebirge mit 3,00 oder 3,50 Euro.

Auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Westend, am Kölner Dom, auf dem Santa Pauli im Hamburger Ausgehviertel sowie vor dem Westfield in Hamburgs Hafen City kostet ein Becher Glühwein 5,00 Euro, auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin können sogar 7,50 Euro fällig werden.

Coupons.de befragte Citymarketing-Abteilungen, die Tourismusverbände der Städte, Weihnachtsmarktveranstalter oder Standbetreiber am Telefon und per Mail. Als Grund für die Preissteigerungen nannten Markt- und Standbetreiber demnach höhere Energiepreise, höhere Standgebühren und höhere Personalkosten. (afp/red)