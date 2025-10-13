Berlin-Neukölln: Dutzende Verletzte nach Brand - Ursache womöglich Explosion

Bei einem womöglich durch eine Explosion ausgelöstem Brand in einem sechsstöckigen Wohnhaus in Berlin-Neukölln sind 46 Menschen verletzt worden. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung brach am frühen Montagmorgen aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und alarmierte die Rettungskräfte.

In der Brandwohnung wurde ein Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Weitere 45 Bewohner des Hauses erlitten Atemwegsverletzungen, laut Feuerwehr wurden 15 von ihnen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Das sechsstöckige Haus wurde evakuiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers war am Vormittag ein Sprengstoffermittler vor Ort, um die Brandursache zu klären. Medienberichte, wonach es auch bei den Löscharbeiten zu weiteren Explosionen gekommen war, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.(afp/red)