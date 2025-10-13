Logo Epoch Times

Frankreichs neue Regierung bereits mit Misstrauensanträgen konfrontiert

Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Wachstumsforscher

Schlag gegen Cybercrime: 1.406 Betrugs-Websites gesperrt

Großbritannien: Mammutprozess zu Dieselskandal beginnt

Nach russischen Angriffen: Ukraine schränkt Stromversorgung in sieben Regionen ein

ADAC erwartet am Wochenende Höhepunkt von Herbstreiseverkehr

Dax startet im Plus - Zollstreit flammt wieder auf

Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Zollstreit im Fokus

Güstrow: Suche nach vermisstem Achtjährigen dauert weiter an

Polizei erhält Befugnis zu Personenkontrollen an Bahnhöfen

Ein sechsstöckiges Haus

Berlin-Neukölln: Dutzende Verletzte nach Brand - Ursache womöglich Explosion

In einer Erdgeschosswohnung eines sechsstöckigen Wohnhauses in Berlin-Neukölln ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. 46 Menschen wurden verletzt. Das Feuer wurde möglicherweise durch eine Explosion ausgelöst.

In einem sechsstöckigen Wohnhaus in Berlin-Neukölln ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen

Redaktion
Bei einem womöglich durch eine Explosion ausgelöstem Brand in einem sechsstöckigen Wohnhaus in Berlin-Neukölln sind 46 Menschen verletzt worden. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung brach am frühen Montagmorgen aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und alarmierte die Rettungskräfte.
In der Brandwohnung wurde ein Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Weitere 45 Bewohner des Hauses erlitten Atemwegsverletzungen, laut Feuerwehr wurden 15 von ihnen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.
Das sechsstöckige Haus wurde evakuiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers war am Vormittag ein Sprengstoffermittler vor Ort, um die Brandursache zu klären. Medienberichte, wonach es auch bei den Löscharbeiten zu weiteren Explosionen gekommen war, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.(afp/red)

