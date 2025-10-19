Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Selenskyj fordert weiteres Treffen der „Koalition der Willigen“

vor 2 Stunden

Hamas kündigt Übergabe von weiterer toter Geisel an

vor 3 Stunden

Bolivien entscheidet in Stichwahl über neuen Präsidenten

vor 3 Stunden

Huthis im Jemen nehmen 20 UN-Mitarbeiter fest - 15 Ausländer betroffen

vor 3 Stunden

Konflikt um Drogenhandel: Trump stoppt Finanzhilfen für Kolumbien

vor 4 Stunden

Polarlichter über dem Norden und Osten Deutschlands

vor 5 Stunden

4-Minuten-Raubüberfall auf den Louvre: Täter erbeuten Schmuck von „unschätzbarem Wert“

vor 6 Stunden

Kaufmann jubelt: Zehnter EM-Titel für Tischtennis-Team

vor 6 Stunden

Nordkoreanischer Soldat flieht über innerkoreanische Grenze nach Süden

vor 7 Stunden

„So viele Fragen“ - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian

Logo Epoch Times
Mehr Aussteller

Frankfurter Buchmesse meldet Besucherplus

In diesem Jahr kamen 118.000 Fachbesucher und 120.000 Privatbesucher zur Frankfurter Buchmesse - das waren 3.000 bzw. 5.000 mehr als im Vorjahr.

top-article-image

Frankfurter Buchmesse 2025 am 19.10.2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die 77. Frankfurter Buchmesse ist am Sonntag mit einem Besucherplus zu Ende gegangen. In diesem Jahr kamen 118.000 Fachbesucher und 120.000 Privatbesucher zur Messe, das waren 3.000 bzw. 5.000 mehr als im Vorjahr.
Mit demnach insgesamt 238.000 Besuchern bleibt das Allzeithoch von knapp über 300.000 Teilnehmern im Vor-Corona-Jahr 2019 aber weiter unerreicht.
4.350 Aussteller präsentierten sich in den Messehallen, 50 mehr als im Vorjahr. Am Samstag war die Messe immerhin „ausverkauft“.
„Wir schauen zurück auf fünf erfolgreiche und intensive Tage. Die Frankfurter Buchmesse bleibt auf Wachstumskurs“, sagte Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse. Es seien „zentrale Fragen der Zeit verhandelt“ worden, etwa der Umgang mit Künstlicher Intelligenz und der Verantwortung der Politik dabei. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.