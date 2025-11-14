„Freiheit für Palästina“-Transparent am Brandenburger Tor: Aktivisten festgenommen

In Kürze:

Aktivisten gelangen per Hebebühne unerlaubt auf das Dach des Brandenburger Tors

gelangen per Hebebühne unerlaubt auf das Dach des Brandenburger Tors Transparent „Nie wieder Völkermord – Freiheit für Palästina “ entrollt

“ entrollt Polizei beendet Aktion nach wenigen Minuten – mehrere Festnahmen

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Pyrotechnik und Verstößen gegen Versammlungsrecht

Am Donnerstag, 13. November, haben antiisraelische Aktivisten das Brandenburger Tor in Berlin für einen Propagandaauftritt missbraucht. Kurz nach 13 Uhr hatten drei Personen ohne Genehmigung eine Arbeits- und Hebebühne auf dem Platz des 18. März gesteuert. Mithilfe des Geräts ermöglichten sie drei weiteren Personen das Betreten des Dachs des denkmalgeschützten Bauwerks.

Der Sprecher der Berliner Polizei, Florian Nath, zufolge hatte die Aktion nur maximal drei Minuten gedauert. Gegenüber der „BZ“ erläuterte der Sprecher, die Beteiligten nutzten „einen Winkel zur Anfahrt, bei der ihr Fahrzeug von den Säulen des Tors verdeckt“ gewesen sei. Die an der US-Botschaft eingesetzten Polizisten hätten das Fahrzeug deshalb nicht rechtzeitig entdecken können.

Höhenretter der Polizei am Brandenburger Tor im Einsatz

Die Personen auf dem Dach – zwei Männer und eine Frau – entrollten dort ein Transparent mit der Parole „Nie wieder Völkermord – Freiheit für Palästina“. Dazu riefen sie Parolen und präsentierten „Palästina“-Fahnen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren Einsatzkräfte innerhalb von Minuten vor Ort, stoppten den sich bereits in die Höhe bewegenden Hebebühnenkorb mit den drei Aktivisten aber aus Sicherheitsgründen bewusst nicht mehr. Erst nachdem diese die Spitze des Bauwerks erreicht hatten, griff die Polizei geordnet ein.

Polizeibeamte verschafften sich durch Einschlagen der Scheibe Zutritt zum Führerhaus. Drei Männer, die sich in dem Fahrzeug befanden, wurden in Gewahrsam genommen. Daraufhin gelang es geschulten Höhenrettern der Polizei, die auf dem Dach des Brandenburger Tors befindlichen drei Personen festzunehmen und gesichert herunterzuführen. Die Polizei Berlin dokumentierte den Einsatz auf X.

#Update

Alle drei Personen sind nun durch unsere Höhenretter auf dem #BrandenburgerTor festgenommen worden und werden derzeit gesichert heruntergeführt.

^tsm pic.twitter.com/JeUNUYtWfg



— Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 13, 2025



Ermittlungen unter anderem wegen Hausfriedensbruchs

In weiterer Folge stellten die Einsatzkräfte die Identitäten der Teilnehmer fest. Wie die Berliner Polizei ebenfalls mitteilt, erwarten die Beteiligten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und diverser Verstöße gegen das Versammlungsgesetz.

Außerdem nahmen die Beamten Anzeigen auf, die sich auf Verkehrsordnungswidrigkeiten beziehen. Auch ein möglicher Verstoß gegen Sprengstoffvorschriften wird untersucht. Die auf dem Dach befindlichen Aktivisten hatten während der Dauer der Aktion Pyrotechnik zum Einsatz gebracht.

Während der Aktion waren auch Kräfte der Feuerwehr vor Ort, die Sprungkissen in Stellung gebracht hatten. Die Bundeswehr hatte ebenfalls einen Notarztwagen beigesteuert. Polizeisprecher Nath sprach von einer „sehr ernsten Situation“.

Im Einsatz waren insgesamt 75 Polizisten und Feuerwehrleute

Der Zentralrat der Juden in Deutschland reagierte. Zentralratspräsident Josef Schuster bezeichnetet die Aktion als „eine unerträgliche Entgleisung“ und eine Perversion der Geschichte“.

Das Banner am Brandenburger Tor missbraucht, kurz nach dem Gedenktag der Pogromnacht, die Redewendung „Nie wieder“, und richtet sie gegen den einzigen jüdischen Staat. Gegen den Staat Israel, dessen Gründung eine direkte Antwort auf das Menschheitsverbrechen der Schoa war, um… pic.twitter.com/5yVaARocv0



— Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) November 13, 2025



Brandenburger Tor im Visier radikaler Gruppen

Das Brandenburger Tor war in den vergangenen Jahren mehrfach zum Ziel politischer Propagandaaktionen geworden. Im Dezember 2024 hatten vier Personen aus der prokurdischen Szene ein Transparent gegen einen türkischen Militäreinsatz in Syrien entrollt.

Im August 2016 hatte die „Identitäre Bewegung“ das Brandenburger Tor besetzt und ein Transparent gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung Angela Merkel entrollt.