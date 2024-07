Glamourhochzeit von Sohn des reichsten Mannes Asiens geht in den zweiten Tag

Die glamourösen Hochzeitsfeierlichkeiten des Sohns des indischen Multimilliardärs Mukesh Ambani sind am Samstag in den zweiten Tag gegangen. Auf dem Programm stand unter anderem eine Segnungszeremonie, bei der die aus aller Welt angereiste Prominenz das Hochzeitspaar begrüßt und ihnen ihre Glückwünsche überbringt.

Am Freitag hatte die Hochzeit des 29-jährigen Anant Ambani und dessen gleichaltrigen Verlobten Radhika Merchant begonnen, die in einer dreitägigen hinduistischen Zeremonie stattfindet.

Zur förmlichen Zeremonie und der Party am Vorabend waren unter anderem TV-Star Kim Kardashian, Schauspieler John Cena und die früheren britischen Premiers Tony Blair und Boris Johnson gekommen.

Feier im eigenen Tagungszentrum

Von den Gastgebern veröffentlichte Aufnahmen zeigten, wie die Besucher in traditioneller indischer Kleidung enthusiastisch am Hochzeitsort tanzten – einem Tagungszentrum für 16.000 Menschen, das der Familie Ambani gehört.

Auch Fifa-Chef Gianni Infantino, Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan und Samsung-Chef Jay Y. Lee waren unter den Hunderten anwesenden Berühmtheiten. Die Hochzeitsfeierlichkeiten dieses Wochenendes enden am Sonntag.

Sie besiegeln Monate voller extravaganter Luxusevents im Vorfeld der Hochzeit wie einer Europa-Kreuzfahrt für 1.200 Gäste, die der 67-jährige Ambani schon vor der Hochzeit für das Brautpaar veranstaltet hatte.

Brautpaar kennt sich seit Kindheit

Anant Ambani und Radhika Merchant kennen sich seit Kindertagen, auch die Braut entstammt einer reichen Unternehmerfamilie. Der Vater des Bräutigams ist der Chef der Unternehmensgruppe Reliance Industries und laut „Forbes“-Magazin mit einem Vermögen von umgerechnet rund 113 Milliarden Euro der reichste Mensch Asiens und der elftreichste Mensch der Welt.

Für Mukesh Ambani ist die Hochzeit seines jüngeren Sohnes offensichtlich eine Gelegenheit, seinen Reichtum zur Schau zu stellen – in einem Land, in dem es immer noch gravierende Ungleichheit und Armut gibt. Während die Medien in Indien unablässig und in lobendem Ton über die Feierlichkeiten und ihre prominenten Gäste berichteten, sind die Reaktionen in der Bevölkerung gemischt.

„Sie müssen mehr als 60 Millionen Dollar ausgegeben haben, während ich Mühe habe, in diesem Monat nur 400 Dollar zu verdienen“, sagte Jitesh Ingle, Verkäufer in einem Gemischtwarenladen in Mumbai. „Aber das ist unser Leben. Was können wir tun? Wir können uns ihre Feiern nur auf YouTube ansehen.“ (afp)