Bielefeld: „Akt der Selbstjustiz": Lebenslang für Schüsse vor Gericht

Libanon: Armee meldet Festnahme von berüchtigtem Drogenbaron Saiter

Feuer auf der Klimakonferenz in Belém - Gelände evakuiert

Selenskyj erhält US-Friedensplan - EU will sich an Verhandlungen beteiligen

Bosnisch-serbischer Minister schickt Nazi-Helm an UN-Repräsentanten Schmidt

Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel

Studie: Rüstungsboom sichert Hunderttausende Jobs

Kiew: Ukraine zu Gesprächen über neuen US-Plan für Kriegsende bereit

Untersuchungsausschuss in Schwerin befragt früheren Bundeskanzler Scholz als Zeugen

Eckpunkte für Gebäudetyp E vorgestellt

Neue Grippe-Variante

Grippe-Saison beginnt in diesem Jahr ungewöhnlich früh

Die Grippe-Saison scheint in diesem Jahr ungewöhnlich früh zu beginnen. Schuld ist wohl eine neue Grippe-Variante.

Die Grippe-Saison beginnt in diesem Jahr früher.

Foto: Maurizio Gambarini/dpa/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Grippe-Saison beginnt nach Auskunft der EU-Gesundheitsbehörde ECDC in diesem Jahr besonders früh. Im Europäischen Wirtschaftsraum – EU mit Liechtenstein, Island und Norwegen – gebe es derzeit einen etwa drei bis vier Wochen früheren Anstieg von Influenzafällen als in den beiden vergangenen Grippe-Saisons, berichtete die Behörde ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten).
Aus der Risikobewertung der EU-Gesundheitsbehörde geht hervor, dass eine neu aufgetauchte Influenza-Variante, A(H3N2) der Subklade K, die derzeitige Virusverbreitung vorantreibt.
Das Robert Koch-Institut hat in Deutschland in dieser Saison bis Mitte November erst vereinzelte Fälle von Grippe nachgewiesen und unter anderem auch A(H3N2) registriert.
Während die Auswirkungen der bevorstehenden Grippe-Saison auf das Gesundheitswesen noch unsicher seien, bereite sich die EU-Behörde auf eine schwerere Grippewelle in Europa als in den vergangenen Jahren vor, hieß es.
Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfiehlt allen, die ein erhöhtes Risiko haben, besonders schwer zu erkranken sowie denjenigen, die ein erhöhtes Risiko haben sich anzustecken, sich schnellstmöglich impfen zu lassen.
In Deutschland rät die Ständige Impfkommission (Stiko) unter anderem Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Schwangeren, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinischem Personal zur Grippe-Impfung. (dpa/red)

