Logo Epoch Times

vor 38 Minuten

Importe über deutsche LNG-Terminals auf Rekordniveau

vor einer Stunde

„Zweifellos verfassungswidrig": SPD stellt sich gegen Dobrindts Abschiebepläne

vor 2 Stunden

Vor Gaza-Gipfel: Drei Diplomaten aus Katar sterben bei Autounfall

vor 10 Stunden

Auffällige Wettquoten: Nobelinstitut vermutet Spionage bei Friedensnobelpreis

vor 10 Stunden

Nach Gaza-Waffenruhe nun Nahost-Friedensgipfel mit Trump geplant

vor 11 Stunden

Schüsse in Gießen: Tatverdächtiger gefasst

vor 12 Stunden

USA im Shutdown: Tausende Staatsbedienstete entlassen

vor 13 Stunden

„Es ist die Hölle“: Alle 18 Vermissten vermutlich tot

vor 13 Stunden

Dobrindt: Abschiebeabkommen mit Taliban steht kurz bevor

vor 15 Stunden

Tausende Menschen protestieren in Warschau gegen EU-Migrationspolitik

Logo Epoch Times
Im Alter von 79 Jahren

Hollywood-Star Diane Keaton gestorben

Millionen auf der Welt haben ihre Filme gesehen. In Hollywood wurde sie zur Marke. Jetzt ist Diane Keaton tot.

top-article-image

Diane Keaton ist laut US-Medien gestorben.

Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/epa/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Hollywood-Star Diane Keaton ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 79 Jahren, wie die „New York Times“ und CBS News unter Berufung auf die Produzentin Dori Rath berichteten.
Millionen Filmfans wurde Keaton bekannt durch ihre Rolle in „Der Stadtneurotiker“ aus den 1970er Jahren an der Seite von Woody Allen. Das brachte ihr gleich den legendären Filmpreis Oscar ein und ebnete den Weg für ihre weitere jahrzehntelange Karriere im Filmbusiness. Auch ist vielen ihre Rolle als Ehefrau der Mafia-Familie Corleone im Epos „Der Pate“ in Erinnerung. Keaton gehörte zur ersten Riege der Filmwelt in Hollywood.
Keaton wurde 1946 in Los Angeles geboren, sie wuchs mit drei Geschwistern im kalifornischen Santa Ana auf. Nach der Ausbildung zur Schauspielerin in New York gab Keaton schon mit 22 Jahren ihr Broadway-Debüt im Musical „Hair“. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.