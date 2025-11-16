Logo Epoch Times

Tradition in Nürnberg
Tradition in Nürnberg

Hunderte Schafe ziehen mitten durch die Nürnberger Altstadt

Jedes Jahr ein Spektakel: 600 Schafe ziehen durch die historische Nürnberger Altstadt. Die Tiere sind eine Attraktion für die Menschen und von großem Nutzen für die Natur.

top-article-image

Eine Herde mit 600 Schafen ist in Nürnberg mitten durch die Stadt zu ihren Winterweiden gezogen.

Foto: Daniel Löb/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Eine Herde mit rund 600 Schafen ist vor Hunderten Schaulustigen durch die Nürnberger Innenstadt gezogen. Die Tiere waren auf dem Weg von den Sommerweiden im Stadtgebiet zu den Winterweiden, westlich der fränkischen Großstadt. Der Schafzug im November gehört seit Jahren zur Tradition in Nürnberg.
Die Stadt will damit unter anderem auf die Tradition der Wanderschäferei in der Gegend und auf den Nutzen der Tiere für die Landschaftspflege hinweisen. „Durch die Beweidung im Sommer sorgen die Schafe für eine hohe Artenvielfalt auf vielen Biotopflächen im Stadtgebiet und sind somit wichtige Helfer für den Erhalt der Biodiversität“, teilte die Stadt Nürnberg mit. Die Tiere bevorzugten bestimmte Gräser als Futter und lockerten mit ihren Hufen den Boden auf.
Auch für die Bürger habe die stadtnahe Schafhaltung einen besonderen Reiz. „Die Schafbeweidung in der Stadt soll deshalb erhalten und geschützt werden“, heißt es aus dem Rathaus. (dpa/red)

