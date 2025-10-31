Logo Epoch Times

vor 20 Minuten

Ukraine: Odessas ausgebürgerter Bürgermeister nun unter Hausarrest

vor 2 Stunden

Südkorea kauft wieder Schweinefleisch aus Deutschland

vor 3 Stunden

Ägypten: Großes Ägyptisches Museum in Kairo wird eröffnet

vor 3 Stunden

Röttgen drängt auf Reduzierung von Abhängigkeiten von China

vor 4 Stunden

Strom-Netzentgelte könnten 2026 deutlich sinken

vor 4 Stunden

Schüsse in Öffentlichkeit: Berliner Polizei geht stärker gegen Waffenkriminalität vor

vor 4 Stunden

Klage gegen Frankreichs Justizminister nach Gefängnisbesuch bei Ex-Präsident Sarkozy

vor 5 Stunden

Neue US-Zölle für Lkw und Busse treten in Kraft

vor 5 Stunden

Chip-Krise: Autozulieferer ZF plant Kurzarbeit an einzelnen Standorten

vor 6 Stunden

Renten könnten 2026 um 3,7 Prozent steigen - höher als erwartet

Logo Epoch Times
Ein Mann aus dem Irak

IS-Gehaltslisten als Beleg: Zweieinhalb Jahre Haft in München verhängt

Das Oberlandesgericht München hat einen Iraker, der für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) tätig war, zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

top-article-image

Das Oberlandesgericht München (Symbolbild).

Foto: Matthias Balk/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Oberlandesgericht München hat einen aus dem Irak stammenden Mann wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt.
Aufgrund von penibel geführten Gehaltslisten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei dessen Tätigkeit für den IS eindeutig belegt, urteilte das Gericht einem Sprecher zufolge am Freitag.
Demnach war der vom Gericht als glühender Anhänger des früheren irakischen Machthabers Saddam Hussein eingestufte Najem A. von Dezember 2016 bis August 2019 für den IS tätig, unter anderem für dessen allgemeine Polizei. A. schwieg im Prozess zu den Vorwürfen.
Mit dem Urteil blieb das Gericht etwas unter der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft, die drei Jahre Haft gefordert hatte. Die Verteidiger hatten einen Freispruch gefordert. A. blieb in Untersuchungshaft, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.