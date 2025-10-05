Logo Epoch Times

vor 23 Minuten

Bundeswehr bekommt 20 neue Eurofighter für 3,75 Milliarden Euro

vor einer Stunde

Prosit auf Perfektion: Rekord-Bayern in bester Wiesn-Laune

vor einer Stunde

Pistorius für mehr staatlichen Einfluss in der Rüstungsindustrie

vor einer Stunde

Sturmtief lässt zum Wochenbeginn nach - Schnee in den Alpen

vor 2 Stunden

Ballons von Zigaretten-Schmugglern stoppen Flugverkehr in Vilnius

vor 2 Stunden

München: Unbekannte legen Feuer an CSU-Parteizentrale

vor 2 Stunden

Söder wettert gegen „Wischiwaschi-Wehrpflicht“

vor 2 Stunden

INSA: Regierungsparteien auf Rekordtief

vor 3 Stunden

Oktoberfest-Bilanz: 6,5 Millionen Besucher und ebenso viel Maß Bier

vor 4 Stunden

Nach Wahlsieg in Tschechien: Babis kündigt Gespräche mit Staatschef an

Logo Epoch Times
Normalbetrieb ab Montag

IT-System am Flughafen BER nach Cyberattacke repariert

Nach einem Hackerangriff auf den Check-in und andere Systeme arbeitet der Flughafen BER seit Wochen nicht im Normalbetrieb. Nun gibt es eine gute Nachricht für Fluggäste.

top-article-image

Der Hackerangriff legte am BER elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden. (Archivbild)

Foto: Michael Ukas/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Gut zwei Wochen nach einem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister am Hauptstadtflughafen BER ist der Schaden am elektronischen System der Passagierabfertigung behoben.
„Das zentrale System des Dienstleisters Collins Aerospace ist seit Sonntagmorgen wieder am Netz“, sagte eine BER-Sprecherin auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.
IT-Fachleute der Flughafengesellschaft hätten am Wochenende damit begonnen, umfangreiche Sicherheitstests durchzuführen. Diese seien bislang erfolgreich verlaufen. „Ab Montag erfolgt die schrittweise Wiederanbindung der Fluggesellschaften an das System“, so die Sprecherin.
Mehr dazu

Cyberattacke legte elektronische Systeme lahm

Die Check-in-Schalter und Boarding-Gates werden dann schrittweise nach einem abgestimmten Wiederinbetriebnahme-Plan angeschlossen. Dann dürfte sich auch die Lage für Reisende normalisieren, die zuletzt längere Wartezeiten bei Check-in, Boarding und in der Gepäckausgabe hinnehmen mussten.
Der Flughafen-Dienstleister war am 19. September Opfer des Cyberangriffs geworden. Betroffen waren mehrere Airports in Europa. Der Hackerangriff legte am BER elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden.
Betroffen waren nicht zuletzt die Check-in-Schalter. Die Airlines behalfen sich seither damit, das Einchecken der Passagiere zum Teil per Hand zu erledigen, zum Teil mit externer Technik. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.