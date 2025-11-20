Logo Epoch Times

Ein Jahr nach dem Anschlag

Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit Glockengeläut an Weihnachtsmarktanschlag

Mit Glockengeläut zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt am 20. Dezember des ersten Jahrestags der Gewalttat gedenken.

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg öffnet. (Archivbild)

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Redaktion
„Meine Gedanken sind noch immer bei den Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen sowie dem menschlichen Leid, das der schreckliche Anschlag verursacht hat“, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) am Donnerstag.
Den Auftakt der geplanten Veranstaltungen zum Gedenken an die sechs Toten und mehr als 300 Verletzten soll ein öffentlicher ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Johanniskirche bilden. Zudem plant die Stadt Magdeburg eine Gedenkveranstaltung für Betroffene und Hinterbliebene, bei der außer Borris auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprechen soll.
Auch eine Lichterkette rund um den Alten Markt ist geplant. Die Lichter sollen nach dem Glockengeläut entzündet werden, das um 19.02 Uhr zur genauen Uhrzeit des Anschlags beginnen soll.
Bei dem Anschlag raste ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Der Prozess gegen den Tatverdächtigen läuft derzeit vor dem Magdeburger Landgericht. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt, dem erst nach Nachbesserungen am Sicherheitskonzept die Genehmigung erteilt wurde, öffnete am Donnerstag für Besucher.(afp/red)

