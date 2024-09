Mann kauft 120 Jahre alten Eisenbahnwaggon und verwandelt ihn in exklusives Feriendomizil

Vor einigen Wintern hat Edward French aus Idaho seinem Nachbarn geholfen, Schnee von dessen Dach zu schaufeln. Dabei ist er auf einen kaum wiederzuerkennenden Eisenbahnwaggon gestoßen, der in einer Scheune abgestellt war. Der Waggon war von Katzen bewohnt.

Der 55-Jährige war sofort Feuer und Flamme und begann, mit den Leuten vor Ort über die Geschichte des Waggons zu recherchieren, nachdem er ein Foto von dem 1906 gebauten Waggon entdeckt hatte. Er hat herausgefunden, dass der Waggon mit der Nummer 306 bis 1955 in Washington und Montana in Betrieb war. Nach der Stilllegung hat ihn dann ein Farmer 16 Kilometer weit zu seinem Feld geschleppt und ihn als Getreide- und Heulager genutzt. Jahrzehntelang stand das mittlerweile 120 Jahre alte Relikt auf der Farm und war eigentlich nur noch ein überflüssiger Teil der Landschaft.

Trotz des ziemlich starken Geruchs sah Edward, der eine Baufirma betreibt, über den Verfall hinweg und kaufte das vernachlässigte Stück Geschichte für nur 2.000 Dollar, mit dem Plan, es zu restaurieren.

Nachdem er den 18,50 Meter langen Waggon im kalten Winter in Idaho auf sein 58 Hektar großes Grundstück gebracht hatte, machten sich Edward und seine acht Söhne im März 2020 an die Arbeit. Sie arbeiteten bis August daran und steckten 147.000 US-Dollar und jede Menge Arbeitsstunden hinein, um ihn wieder so herzurichten, wie er früher einmal ausgesehen hatte.

Als Erstes haben Edward und seine Söhne die Holzverkleidung abmontiert. Nachdem sie alles abgeschliffen und sogar Zahnstocher und Zahnbürsten verwendet hatten, um alle Ritzen zu reinigen, stellten sie fest, dass die ursprüngliche Struktur tatsächlich in gutem Zustand war.

Als der Kern der ursprünglichen Karosserie des Waggons zum Vorschein kam, erkannte die Familie, dass eine Restaurierung zu seinem früheren Glanz möglich war.

„Ich glaube, es war einfach dieser erste Glaube, dass es sich tatsächlich lohnt, ihn zu retten“, sagte Isaac French, der Sohn von Edward, gegenüber der Epoch Times. „Je mehr wir uns damit beschäftigten, desto mehr wussten wir, dass wir auf der richtigen Spur waren. Wir haben vorsichtig gekratzt und dabei die ursprüngliche handgemalte Beschriftung entdeckt: 306. Diese Nummern haben uns dann bestätigt, dass es sich um den Waggon auf dem Originalfoto handelte, den Edward gefunden hatte. Dann fügten wir die Puzzleteile zusammen und wussten genau, wie die Geschichte des Waggons aussah“, sagte Isaac, ein Berater im Gastgewerbe aus Texas.

„Wie bei jedem Restaurierungsprojekt stößt man auf Dinge, von denen man nicht dachte, dass sie überhaupt vorhanden sind“, sagte er. „In unserem Fall handelte es sich um Bereiche, in denen das Holz einfach zu stark verrottet war, sodass wir vorsichtig neue Holzstücke einfügen mussten. Aber 90 bis 95 Prozent aller Materialien sind noch original.“

Isaac und seine Geschwister haben unermüdlich daran gearbeitet, jedes Stück des Zugwaggons zu restaurieren. Gleichzeitig haben sie dem Raum, der später ihr Gästehaus werden sollte, neues Leben eingehaucht.

„Das Postabteil wurde zum Schlafzimmer, der Frachtraum zum Badezimmer und der Fahrgastraum zur Kochecke und Lounge“, teilte Isaac begeistert mit.

Isaacs älterer Bruder hat außerdem einen Fachwerkschuppen und eine Plattform um den Waggon herum gebaut. Das Dach ist so gestaltet, dass es die traditionelle Architektur von Bahnhöfen imitiert.

Familie French hat sich beim Restaurieren an das Originaldesign aus den 1920er-Jahren gehalten. Sie verwendete historische Farben, eine handgefertigte Leuchte und Möbel aus jener Epoche.

„Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, um zu erleben, wie es wäre, ein Passagier in diesem Waggon zu sein“, sagt Isaac. „Es war echt wichtig, diesem Stück Geschichte wieder Leben einzuhauchen.“

Als das Projekt abgeschlossen war und der erste Gast kam, war die Freude bei der Familie French riesig.

Isaac hat dann im Oktober desselben Jahres geheiratet und die Flitterwochen größtenteils in Neuengland verbracht. Danach ist er mit seiner Frau für ein paar Nächte nach Idaho zurückgekehrt und hat die Zeit im Zugabteil verbracht.

In diesem Moment, so sagte er, war für ihn alles perfekt.

„Es aus dieser Perspektive zu erleben, war jedenfalls wirklich lohnend, nachdem wir so viel Arbeit hineingesteckt hatten.“ Isaac saß strahlend in dem kleinen Aufenthaltsbereich. „Es ist einfach schön, hier zu sein. Es ist einfach ein toller Ort, um zu lesen oder die Aussicht zu genießen.“

„Die Lage des Waggons auf dem Grundstück mit der Aussicht ist natürlich einfach atemberaubend.“ Tatsächlich hat man einen „spektakulären“ Blick auf die Felder und Wälder der Farm, wenn man vom Waggon, der auf einem Hügel steht, schaut.

Waggon Nummer 306 wird inzwischen auf Airbnb für 350 US-Dollar pro Nacht angeboten und hat einen regelrechten Ansturm an Interessenten ausgelöst.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Man Buys Rotting 120-Year-Old Train Car and Transforms It Into an Exclusive Stay—Here’s How It Looks“. (redaktionelle Bearbeitung lz)