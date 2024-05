Menschen in Deutschland machen täglich halbe Stunde Sport

Die Menschen in Deutschland machen am Tag etwa eine halbe Stunde Sport, verbringen aber deutlich mehr Zeit vor dem Bildschirm. Im Schnitt kamen Frauen und Männer ab zehn Jahren im Jahr 2022 auf 34 Minuten Sport, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das waren täglich fünf Minuten mehr als zehn Jahre zuvor.

Männer ertüchtigen sich dabei häufiger als Frauen. Während Männer zuletzt 36 Minuten am Tag sportlich aktiv waren, verbrachten Frauen 32 Minuten des Tages damit. Nicht berücksichtigt wurde Sportunterricht in der Schule.

Viel mehr Bildschirm als Bewegung

Fast viermal soviel Zeit verbringen die Menschen hierzulande allerdings vor dem Bildschirm. Mit durchschnittlich zwei Stunden und acht Minuten entfiel gut ein Drittel der Freizeit auf Fernsehen und Streaming.

Für das Treffen und den Kontakt mit Freunden und Familie wurden 2022 täglich eine Stunde und 15 Minuten aufgewendet. Dazu zählten auch Telefonate, elektronische Kommunikation und Kontakte über soziale Medien.

Gut eine halbe Stunde, und zwar 33 Minuten am Tag, verbrachten die Menschen am Computer oder Smartphone, wobei hier soziale Medien ausgenommen sind. 27 Minuten entfielen auf das Lesen von gedruckten oder digitalen Medien.

Durchschnittlich elf Minuten wurden dem Ausruhen gewidmet, fünf Minuten entfielen auf Hobbys. (afp/red)