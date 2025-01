Gesellschaft 99.000 Tonnen Öl on Board

Mit Öl beladener Tanker treibt manövrierunfähig in Ostsee vor Insel Rügen

Ein mit rund 99.000 Tonnen Öl beladener Tanker treibt manövrierunfähig in der Ostsee nördlich der Insel Rügen. Das teilte das Havariekommando der Länder am Freitag in Cuxhaven mit. Der 274 Meter lange Tanker „Eventin“ fährt unter der Flagge Panamas.