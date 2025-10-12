Motorboot rammt Segelboot auf Bodensee: Eine Frau aus Deutschland tot

Wie die Polizei in Vorarlberg am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß eines österreichischen Motorboots und eines mit zwei Deutschen besetzten Segelboots am Samstagnachmittag. Demnach konnte der Mann ins Wasser springen, während die Frau bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt und kurze Zeit später verstarb.

Der Polizei zufolge stießen die beiden Boote in österreichischen Gewässern zusammen. Das mit vier Menschen aus Österreich besetzte Motorboot raste demnach mit hoher Geschwindigkeit auf das Segelboot der Deutschen zu. Dabei kam es bei „unverminderter Geschwindigkeit zur Kollision“. Die von den Rettungskräften eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie Wiederbelebungsversuche bei der Frau blieben erfolglos. Der genaue Unfallhergang ist demnach noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (afp)