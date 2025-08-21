Logo Epoch Times

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Nach Raubüberfall fallen Schüsse - Polizist stirbt

Als zwei Polizeibeamte im Saarland einen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kommt es zu einem Gerangel. Ein Beamter wird von Schüssen aus der Dienstwaffe tödlich getroffen.

top-article-image

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt am Donnerstagabend.

Foto: Gianni Gattus/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.
Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen.

Täter wurde festgenommen

Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.
In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Nähere Angaben zum Alter des verstorbenen Beamten machte die Polizei unter Verweis auf den Schutz der Persönlichkeit nicht. (dpa/red)

