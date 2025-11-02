Logo Epoch Times

Ursache und Schadenshöhe noch unklar

Niedersachsen: Feuer in Geflügelstall tötet rund 18.000 Legehennen

Bei einem Brand in einem Geflügelstall in Niedersachsen sind am Sonntagmorgen rund 18.000 Legehennen verendet, nur etwa 2.000 Tiere überlebten. Die Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

top-article-image

Legehennen in ihrem Stall (Archivbild).

Foto: AP Photo/Thomas Kienzle

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Brand in einem Geflügelstall sind in Niedersachsen rund 18.000 Legehennen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte, überlebten nur etwa 2.000 der insgesamt 20.000 in dem Gebäude untergebrachten Tiere.
Das Feuer war am Sonntagmorgen ausgebrochen, die Ursache und Schadenshöhe waren noch unklar, die Polizei beschlagnahmte den Brandort für ihre Ermittlungen.
Nach Polizeiangaben entdeckte der Stellbesitzer das Feuer selbst und wählte den Notruf. Wie die Kreisfeuerwehr Oldenburg mitteilte, waren zahlreiche Feuerwehrleute aus der Region im Großeinsatz. Dabei nutzten sie unter anderem auch einen Löschroboter und eine Erkundungsdrohne.
Das Technische Hilfswerk brachte demnach gerettete Hühner zu einem Ausweichstall, insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Das Stallgebäude wurde laut Feuerwehr und Polizei erheblich beschädigt.(afp/red)

