Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Deutschland darf Megaschulden machen - EU-Kommission winkt Sonderregel durch

vor 26 Minuten

Gasspeicher-Füllstand steigt auf 75 Prozent - Winterversorgung gesichert

vor 41 Minuten

Millionenbetrug mit Coronatests in Saarbrücken: Hauptangeklagter zu sieben Jahren Haft verurteilt

vor 2 Stunden

Deutschland fliegt aus den Top 10 der innovativsten Länder

vor 2 Stunden

Friedensgespräche in Sicht: Trump vermittelt zwischen Ukraine und Russland

vor 2 Stunden

Millionen Haushalte können Strom und Gas nicht zahlen

vor 3 Stunden

Wohnungsnebenkosten überdurchschnittlich gestiegen

vor 4 Stunden

Polens Präsident in Berlin: Migrationspolitik und Reparationsforderungen sorgen für Spannungen

vor 4 Stunden

US-Senat bestätigt Trump-Vertrauten Miran für Fed-Vorstand

vor 4 Stunden

Designierter ZF-Chef kündigt Einschnitte an

Logo Epoch Times
Herbstwetter

Nordseeküste: Erster Herbststurm wirbelt Fähren-Fahrpläne durcheinander

Wegen anhaltender Sturmböen können einige Nordsee-Fähren nicht fahren. Welche Strecken betroffen sind und wann sich das Wetter wieder beruhigen soll.

top-article-image

Der erste Herbststurm der Saison soll sich gegen Nachmittag wieder beruhigen.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der erste Herbststurm der Saison bläst an der Nordseeküste kräftig weiter und wirbelt den Fahrplan etlicher Fähren durcheinander. Einige Verbindungen fallen vorerst aus, wie mehrere Reedereien bekanntgaben. Nach einer etwas ruhigeren Nacht werde der Wind am Vormittag in weiten Teilen Norddeutschlands wieder auffrischen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es sei mit stürmischen Böen und vereinzelt Gewittern mit Sturmböen zu rechnen. An der Nordsee herrsche durchweg Sturm, dabei seien orkanartige Böen der Stärke 11 nicht ausgeschlossen. Erst zum Nachmittag dürfte sich das Wetter beruhigen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad.
Nach DWD-Angaben ist das Wetter für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Meteorologischer Herbstanfang ist der 1. September, kalendarisch beginnt der Herbst erst am 22. September.

Mehrere Fährverbindungen betroffen

Größere Schäden wegen des Sturms waren zunächst nicht bekannt. Allerdings kann der Katamaran „Halunder Jet“ wegen des Wetters erneut nicht auslaufen, wie die FRS Helgoline mitteilte. Die Fähre steuert Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland von Hamburg, Brunsbüttel und Cuxhaven aus an. Auch die Fahrten zwischen Helgoland und Büsum fallen aus, wie die Reederei Adler & Eils bekanntgab. Bei den Fähren zwischen Dagebüll und den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum kommt es nach Angaben der Wyker Dampfschiffs-Reederei ebenfalls zu Änderungen und einzelnen Ausfällen im Fahrplan.

Keine Sturmflut, aber hohe Wasserstände

Auch wenn keine Sturmflut erwartet wird, ist an der nordfriesischen Küste mit deutlich erhöhten Wasserständen zu rechnen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erklärte. In Hamburg, Bremen und an der Küste Niedersachsens erwartet das BSH ebenfalls höhere Pegelstände.
Das Vormittag- beziehungsweise Mittag-Hochwasser an der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet werde 0,5 bis 0,75 Meter höher ausfallen als das mittlere Hochwasser, teilte das Bundesamt mit. Im Elbegebiet liege es 0,75 bis 1 Meter und an der nordfriesischen Küste sogar 1 bis 1,5 Meter höher. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.