Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Netanjahu entlässt Nationalen Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi

vor einer Stunde

Einbruch im Louvre: Schaden auf 88 Millionen Euro geschätzt

vor 2 Stunden

Polen: 55 Verdächtige wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen

vor 3 Stunden

Chipkrise: Nexperia-Engpass könnte Autowerke stoppen

vor 3 Stunden

EU-Parlament gibt Preisträger des Sacharow-Preises bekannt

vor 4 Stunden

USA und Ägypten bemühen sich verstärkt um Absicherung von brüchiger Gaza-Waffenruhe

vor 5 Stunden

Österreich schiebt erstmals seit Taliban-Machtergreifung Afghanen ab

vor 6 Stunden

Indonesien lässt wegen Drogen zum Tode verurteilte britische Großmutter gehen

vor 6 Stunden

Boeing 787: Lufthansa tauft Hoffnungsträgerin mit Problemen

vor 6 Stunden

Sachsen schafft Weihnachtsamnestie für Strafgefangene ab

Logo Epoch Times
Aus Neutralitätsgründen

Oberlandesgericht: Schöffin darf in Verhandlung kein Kopftuch tragen

Richter und Schöffen müssen in Niedersachsen im Gerichtssaal neutral auftreten und auf sichtbare religiöse oder politische Symbole verzichten.

top-article-image

Frau mit Kopftuch (Archivbild).

Foto: picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Eine Schöffin darf aus Neutralitätsgründen in einer Gerichtsverhandlung kein Kopftuch tragen. Das betonte das Oberlandesgericht im niedersächsischen Braunschweig in einem am Dienstag veröffentlichten unanfechtbaren Beschluss.
Laut niedersächsischem Justizgesetz sei es Richtern während einer Verhandlung untersagt, sichtbar Symbole oder Kleidungsstücke zu tragen, die politische, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen ausdrückten. (Az. 1 OGs 1/25)
Die entsprechende Vorschrift gelte auch für ehrenamtliche Schöffen, die neben Berufsrichtern gleichberechtigt an der Urteilsfindung mitwirkten, führte das Gericht weiter aus.
Mehr dazu
Der Passus im Justizgesetz schütze „die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und das Vertrauen der Gesellschaft in die Neutralität und Unabhängigkeit der Justiz“. Damit einhergehende Eingriffe in die Religionsfreiheit seien deshalb auch verfassungsgemäß.
Konkret ging es laut Gericht um eine nicht näher genannte Schöffin, die trotz mehrfacher Hinweise auf die geltende Gesetzeslage ankündigte, ihr Kopftuch während einer geplanten Verhandlung nicht abzunehmen. Deshalb enthob sie das Oberlandesgericht nun ihres Amts.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.