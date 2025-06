Paket aus China: Zoll in Niedersachsen beschlagnahmt Handtasche aus Krokodilleder

Der Zoll in Niedersachsen hat eine Handtasche aus Krokodilleder beschlagnahmt. Zollbeamte fanden die Tasche in einem Paket aus China, wie das Hauptzollamt in Osnabrück am Montag mitteilte. Zudem handelte es sich bei der Tasche um eine Fälschung einer Luxusmarke. Das Original wird demnach für rund 20.000 Euro verkauft. Krokodile gelten als vom Aussterben gefährdet und sind streng geschützt.

Die Echtheit des Krokodilleders bestätigte der Zoo in Osnabrück den Angaben zufolge mit Röntgenbildern. Das Bundesamt für Naturschutz wurde eingeschaltet. Es entscheidet über das weitere Vorgehen.

Krokodile unterliegen dem besonderen Schutz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Die Einfuhr von Krokodilleder ist nur mit Genehmigung erlaubt. (afp/red)