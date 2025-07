Zugunglück in Baden-Württemberg – Mindestens drei Verletzte

In Baden-Württemberg ist am Sonntagabend ein Personenzug entgleist. Dabei seien mindestens drei Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Stuttgart der Nachrichtenagentur AFP.

Zur Schwere der Verletzungen wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern. Medienberichte über Tote bestätigte er auf Nachfrage von AFP zunächst nicht.

Ob bei dem Unglück in Oberschwaben Menschen ums Leben kamen, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Leitstelle Reutlingen meldete einen sogenannten „Massenanfall von Verletzten“ – das bezeichnet im Rettungswesen eine Situation, bei der eine große Zahl von Verletzten oder Erkrankten versorgt werden muss.

Die Ermittlungen zur Unfallursache seien im Gang, sagte er. Derzeit konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Evakuierung der Passagiere und die Versorgung der Verletzten.

Der Unfall ereignete sich dem Sprecher zufolge gegen 18.10 Uhr bei Riedlingen südwestlich von Ulm in Oberschwaben. Zum Unfallzeitpunkt hätten sich an Bord des Regionalexpresses rund 100 Reisende befunden. Am Unfallort sei ein großes Aufgebot an Rettungskräften im Einsatz. (afp/dpa/red)