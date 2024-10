Gesellschaft Ursache auf gegenüberliegender Seite möglich

Rechtes statt linkes Bein von Hund operiert: Gericht sieht keinen Behandlungsfehler

Wird ein Hund wegen eines am linken Hinterlauf beobachteten Hinkens am rechten Hinterlauf operiert, ist die Behandlung nicht fehlerhaft. Die Therapiewahl ist grundsätzlich Aufgabe des Tierarztes, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mitteilte.