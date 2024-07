Robert Malone: ​​„Die Wiederernennung von Ursula von der Leyen deutet auf eine düstere Zukunft für Europa hin“

Robert Malone ist seit der Corona-Pandemie kein Unbekannter Wissenschaftler mehr. Der Molekularbiologe, der in den 1980er-Jahren die mRNA- und DNA-Impfstoffe mit erfunden hat, hat schon sehr früh Kritik an deren Einsatz beim SARS-CoV-2-Virus geübt. Bei der US-Epoch Times moderiert Malone die Sendung „Fall Out“.

Epoch Times: Am 17. Juli wurde die von Ursula von der Leyen geführte Europäische Kommission vom Europäischen Gerichtshof wegen mangelnder Transparenz in der Affäre um Kaufverträge für Covid-Impfstoffe verurteilt. Am nächsten Tag wurde die scheidende Präsidentin mit 401 Stimmen wiedergewählt. Was sagen Sie zu dieser Wahl?

Robert Malone: ​​​​Ich bin zutiefst bestürzt darüber, dass sich die Abgeordneten für die Wiederwahl von Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission entschieden haben, nachdem klar wurde, dass sie in der Affäre um den Kauf von Anti-Covid-Impfstoffen illegal gehandelt hat. Natürlich könnte der Rechtsstreit um diesen Fall zu Wendungen führen, wenn die Kommission beschließen würde, beim EuGH Berufung einzulegen.

Es bleibt jedoch die Tatsache, dass diese zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen an der Spitze dieser Institution eine düstere Zukunft für Europa bedeutet. Diese Abstimmung hat gerade einen Präzedenzfall geschaffen: Die Kommission und ihr Präsident können daher unter Missachtung von EU-Gesetzen nach Belieben handeln, ohne die Konsequenzen zu tragen. Ein sehr besorgniserregendes Signal für das gesamte europäische Projekt.

Auf der anderen Seite des Atlantiks dauern die rechtlichen Schritte im Kontext der Covid-19-Krise an. Fünf US-Bundesstaaten – Texas, Utah, Kansas, Mississippi und Louisiana – verklagen Pfizer und werfen dem Pharmariesen vor, die Nebenwirkungen seines Impfstoffs wissentlich zu verheimlichen. Welchen Ausgang können wir von diesem Gerichtsverfahren erwarten?

Diese Prozesse befinden sich noch im Anfangsstadium. Die entscheidende Frage hierbei ist, ob Staaten ausreichende Beweise für Betrug vorlegen können, um die in den Vereinbarungen der Regierung mit Pfizer enthaltenen Haftungsausschlüsse aufzuheben. Dass diese Verträge auf diese Weise ungültig werden können, bleibt jedoch eine Rechtstheorie, die vor Gericht bisher nicht eingehend überprüft wurde. Dennoch bleibt dies die derzeit beste Strategie, um pharmazeutische Laboratorien in die Verantwortung zu nehmen.

Am 12. Juli traf sich der Heimatschutzausschuss des US-Senats zu einer Anhörung, zu der mehrere Experten eingeladen wurden, darunter Carrie Wolinetz, ehemalige Stabschefin des National Institutes of Health (NIH). Sie bekräftigte, dass die „Labor-Leak-Theorie“ während der Covid-19-Krise nicht zensiert worden sei. Dennoch gibt es zahlreiche Beweise für das Gegenteil. Warum hat die Biden-Regierung Ihrer Meinung nach aktiv daran gearbeitet, jeden zu zensieren, der Zweifel am Ursprung des Virus äußert?

Öffentlich zugänglichen Dokumenten zufolge wurde diese Zensurpolitik mit der Idee umgesetzt, dass alle Informationen, die zu Impfzögerlichkeiten führen könnten, ob wahr oder falsch, im öffentlichen Interesse unterdrückt werden sollten. Eine Theorie, die auf der Überzeugung basiert, dass Impfstoffe sicher und wirksam seien und dass die Covid-19-Erkrankung nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 sehr tödlich sei. Denken Sie daran, dass Präsident Biden selbst wiederholt erklärt hat, dass dieser Impfstoff die Übertragung des Virus stoppen und die Ansteckung mit der Krankheit verhindern wird. Wissenschaftliche Daten zeigten jedoch, dass dies falsch war.

Und was halten Sie von dieser Debatte über ein Leck in einem chinesischen Labor?

Ich bin davon überzeugt, dass dieses Virus vom Wuhan Institute of Virology stammt. Doch wurde dieses Virus versehentlich oder absichtlich in die menschliche Bevölkerung eingeschleppt? Ich habe hierzu keine Meinung, da eine Antwort zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist.

Ein versehentliches Laborleck ist eine plausible Erklärung, und es gibt Hinweise, die die Hypothese stützen, dass es im Institut strukturelle Probleme wie die Luftfiltration gab, die das Infektionsrisiko für das Personal erhöhten. Ich persönlich halte dies für das wahrscheinlichste Szenario. Allerdings kann die Möglichkeit eines absichtlichen Leaks aus dem chinesischen Labor nicht ausgeschlossen werden.

Am 2. Juli schickte der republikanische Senator Rand Paul eine Anfrage an Lloyd Austin, den Verteidigungsminister der Biden-Regierung. Er wollte eine Erklärung bezüglich Millionen Dollar an Fördermitteln, die das Pentagon an chinesische Labore gezahlt hat. In China sollte die Erforschung von Krankheitserregern vorantreiben werden, die potenzielle Pandemien auslösen (Gain-of -function-Forschung). Warum sollte das Verteidigungsministerium als jemand, der über Informationen aus dem Geheimdienst verfügt, einem Gegner der Vereinigten Staaten Gelder zur Verfügung stellen?

Ich habe vor mehr als zwei Jahren die Beteiligung des US-Verteidigungsministeriums an dieser Finanzierung offengelegt. Als ich mehrere Quellen zu diesem Thema befragte, erhielt ich jedes Mal die gleiche Antwort: da die US-Geheimdienste in China fast ihre gesamte Fähigkeit zur menschlichen Aufklärung über die biologische Kriegsführung der Kommunistischen Partei verloren hatten, war es besser, wenn sie funktional mit der chinesischen Armee, zusammenarbeiteten, um Einblick in deren Aktivitäten zu erhalten.

Ich denke, die US-Regierung ist sich darüber im Klaren, dass die gesamte Forschung zu Infektionskrankheiten in China eine militärische Dimension hat. Das Argument, dass es sinnvoll sei, mit dem chinesischen Regime in Fragen bezüglich Gain-of-function-Forschung in Kontakt zu treten, anstatt überhaupt keine Informationen zu sammeln, scheint mir jedoch eine sehr bequeme Rechtfertigung für unsere Regierung zu sein. Dennoch dies ist die einzige Erklärung, die mir dazu gegeben wurde.

Während des Senatsausschusses am 12. Juli vertrat Rand Paul die Auffassung, dass die Forschung zum Funktionsgewinn von Viren mit „der nuklearen Bedrohung unserer Zeit“ vergleichbar sei. Stimmen Sie dieser Aussage zu?

Diese Aussage ist politischer Natur und etwas übertrieben, aber nicht ohne Wahrheit, obwohl ich nicht die gleichen Begriffe wie Rand verwendet hätte. Die Gain-of-Function-Forschung stellt, wie sie derzeit praktiziert und allgemein verstanden wird, im Gegensatz zur Definition des NIH [Anmerkung der Redaktion: National Institutes of Health, vergleichbar mit dem deutschen Robert Koch-Institut] eine große potentielle Bedrohung für die globale Gesundheit dar.

Es gibt das Gegenargument, dass die Wahrscheinlichkeit, einen hochtödlichen Krankheitserreger im Labor zu entwickeln, tatsächlich recht gering ist, da in der Natur diese verschiedenen Virusmutationen auftreten, bereits aufgetreten sind und es evolutionäre Einschränkungen gibt, die ihre Entstehung verhindern.

Ich persönlich kann mich dieser Argumentation nicht anschließen. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Gain-of-Function-Forschung gestoppt und sogar verboten werden sollte, wie ich während meiner Aussage zu diesem Thema vor dem Senat des Bundesstaates Texas im März 2023 sagte.

Ich glaube, dass diese Forschung eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellt, vor allem weil die wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich damit beschäftigt, seltsamerweise, fast absichtlich, blind gegenüber den Risiken ist, die sie mit sich bringt. Der leidenschaftliche Wunsch, die Fähigkeit des Menschen zu entdecken und zu demonstrieren, genetisches Material zu manipulieren, neue Eigenschaften zu schaffen und neue Organismen hervorzubringen, scheint alle Überlegungen zu den potenziellen Gefahren für die menschliche Gesundheit außer Kraft gesetzt zu haben. Dies ist ein schwerwiegender ethischer Fehler.

Überdies bin ich noch entschiedener gegen die Ausnutzung der Angst vor Infektionskrankheiten im Zusammenhang mit dieser Forschung. Die Fortsetzung dieser Forschung trotz wiederholter Beweise für Laborlecks und die Einführung von biologischem Material in die umliegende Bevölkerung zeigt, dass dieses Unterfangen vollkommen unverantwortlich ist.

Die Nutzung von mRNA-Technologie für pharmazeutische Zwecke wird weltweit vorangetrieben. Sie sind zu einem der wichtigsten Kritiker dieser Bewegung geworden. Doch sie sprechen mittlerweile über viele politische Themen und insbesondere über „globalistische Interessen“. Wie analysieren Sie das Attentat auf Donald Trump und welche Folgen könnten die Wahlfolgen im kommenden November haben?

Derzeit deuten die verfügbaren Beweise auf die Anwesenheit eines einzigen Schützen hin und verdeutlichen schwere Nachlässigkeit seitens der Geheimdienste, die für den Schutz von Donald Trump während seiner Kundgebung in Pennsylvania am 13. Juli verantwortlich waren. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass wir es möglicherweise mit etwas Schändlicherem als einfacher Fahrlässigkeit zu tun haben.

Erstens genoss Donald Trump kein angemessenes Schutzniveau, da Geheimdienstagenten in verschiedener Hinsicht Inkompetenz an den Tag legten. Es gab auch seltsame Zufälle, speziell im Kontext der Anwesenheit von Jill Biden und Kamala Harris am selben Tag in derselben Region wie Trump, die den Einsatz kompetenter Agenten im Rahmen des Schutzes des republikanischen Kandidaten auf eine harte Probe hätten stellen können.

Zweitens sind die Umstände dieses Attentats immer noch unklar. Der Geheimdienst war offensichtlich nicht in der Lage, das Gebäude, von dem aus der Schuss abgefeuert wurde, zu überwachen und angemessen zu reagieren, als er über die Anwesenheit des Schützen auf dem Dach informiert wurde. Genug, um Fragen über böswillige Absichten aufzuwerfen. Diese müssen beantwortet werden.

Könnte das Verhalten des Schützen durch die von den Medien inszenierte Dämonisierung Trumps beeinflusst worden sein? Dafür gibt es Beweise, und eines ist sicher: Die Presse in den Vereinigten Staaten und anderswo auf der Welt hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um Trump zu dämonisieren.

Hoffen wir auf jeden Fall, dass diese Ereignisse vollständig aufgeklärt werden. Allerdings herrscht bei der US-Regierung große Verwirrung und Chaos, da konkurrierende Untersuchungen parallel laufen. Das weckt in mir nicht viel Vertrauen in die Möglichkeit, eines Tages die ganze Wahrheit zu entdecken. Darüber hinaus scheint die Biden-Regierung daran zu arbeiten, die Handlungen der Geheimdienstdirektorin zu vertuschen und alle Informationen über die getroffenen Entscheidungen zu verbergen.

Dennoch ist die Konsequenz dieses Attentats gegen Donald Trump eine Veränderung der amerikanischen politischen Landschaft. Das hat Aufwind für seinen Wahlkampf gebracht und seine Siegchancen bei der Präsidentschaftswahl gesteigert. Wie Tucker Carlson sagte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, jetzt sehr hoch. Zumal Joe Bidens öffentliche Auftritte wenig überzeugen. [Anmerking der Redaktion: Das Interview wurde vor Bidens Entschluss geführt, zur Wiederwahl nicht mehr anzutreten.]

Derzeit scheint es jedoch, dass die Demokratische Partei tatsächlich plant, ihn für ihren Parteitag im August zu nominieren, obwohl es auch Gerüchte gibt, dass Joe Bidens katastrophale Leistung, sein kognitiver Verfall und die Folgen des versuchten Attentats auf Trump die Demokraten motivieren könnten, jemand anderen zu nominieren. Wir werden sehen.

Welche politischen Konsequenzen hätte es Ihrer Meinung nach in Europa und den USA, wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren würde?

Donald Trump hat von Anfang an eine antiglobalistische Position eingenommen. Außerdem wird seine Wahl zweifellos erhebliche Auswirkungen auf die NATO und den Ukraine-Konflikt haben. Ebenso auf die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum oder sogar auf das Programm für Gerechtigkeit, Vielfalt und Integration, das unter anderem finanziert wird von großen Gruppen wie BlackRock. Donald Trump stellt eine große Bedrohung für die verschiedenen Agenden der Globalisten dar.

Dennoch befürchte ich, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen und die Verschuldung, mit denen sowohl die amerikanischen als auch die europäischen Regierungen derzeit konfrontiert sind, am Ende Vorrang vor allem anderen haben werden. Eine Finanzkrise erwartet uns; diese wird sicherlich Vorrang vor jeder anderen politischen Überlegung haben. Und es ist nicht sicher, ob Donald Trump das Problem lösen kann.

Wir haben es mit tief verwurzelten Strukturproblemen zu tun, insbesondere mit der Verschuldung der USA. Hinzu kommt das Risiko einer Hyperinflation und eines Übergangs zu einer nicht-dollarbasierten Weltwirtschaft. Wenn dies geschieht, und ich halte es für unvermeidlich, werden die Folgen in den Vereinigten Staaten äußerst turbulent sein.

Im Westen befinden wir uns in einer Übergangsphase. Unsere Demokratien haben sich weismachen lassen, dass eine langfristige Wirtschaftspolitik auf der Grundlage massiver Schulden möglich sei. Dieses System ist nicht nachhaltig.

Aufgrund dieser Schulden kontrollieren nun die globalen Anleihemärkte die Regierungen. Ebendarum sind politische Persönlichkeiten wie Giorgia Meloni in Italien nicht in der Lage, wirksame Antworten auf brennende politische Fragen zu geben, außer Randnotizen. Es ist zu befürchten, dass in Europa die zugrunde liegende Unzufriedenheit der Menschen, die sich in der Dynamik populistischer Bewegungen widerspiegelt, nur noch zunehmen wird.

Diese Situation muss letztlich eine Lösung finden. Der Weg dorthin wird, wenn nicht ein friedlicher, trotzdem ein politischer sein, zweifellos nach großen Unruhen. Natürlich würde ich die erste Option vorziehen, aber wir müssen damit rechnen, dass ein großes Propaganda- und Zensurunternehmen eingesetzt wird, das durch die Verschärfung der sozialen Spannungen zu einem Bürgerkrieg führen könnte. Ich denke, wir stehen vor einer Zeit großer Unruhen im Westen, sei es in den Vereinigten Staaten oder in Europa.

Während des Parteitags der Republikaner prangerte Donald Trump eine Welt an, die „am Rande eines Dritten Weltkriegs steht“, insbesondere aufgrund des europäischen Kontexts. Er versicherte, dass er „jede internationale Krise beenden wird, die die Regierung [von Joe Biden, Anm. d. Red.]“ verursacht hat, einschließlich dieses schrecklichen Krieges zwischen Russland und der Ukraine.“ Können wir Ihrer Meinung nach im Falle eines Wahlsiegs des republikanischen Kandidaten mit einer Lösung dieses Konflikts rechnen, der Europa zerreißt?

Ich glaube, dass die Wahl Trumps die Wahrscheinlichkeit einer friedlichen Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts deutlich erhöhen würde. Wie Sie wissen, und ich bin über dieses Thema gut informiert, ist ein erheblicher Teil des Wahlerfolgs und der Unterstützung der AfD in der Bevölkerung auch auf die Uneinigkeit mit der Politik der Europäischen Union und der NATO gegenüber der Ukraine zurückzuführen. Es gibt den Wunsch bewaffnete Konflikte zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund ist die Wahl von Donald Trump ein hoffnungsvolles Versprechen, eine Eskalation der Spannungen einzudämmen. Auch das wird ein Test sein. Ein Test der amerikanischen Macht gegen Kräfte, die Konflikte fördern, die verschiedenen globalistischen Interessen dienen. Ein Test auch für die Führungsfähigkeit der Vereinigten Staaten, ihren Einfluss auf das Weltgeschehen als Nationalstaat aufrechtzuerhalten, um dem Marsch in Richtung einer Weltregierung unter der Herrschaft korporatistischer Organisationen entgegenzuwirken.

Das Interview mit Robert Malone ist im Original in der französischen Epoch Times erschienen.