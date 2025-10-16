Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Kompromisstöne bei erster Wehrdienst-Beratung im Bundestag

vor einer Stunde

Cyberkriminelle erbeuten Kundendaten von Modekonzern Mango

vor einer Stunde

Trump: „Langes“ Telefongespräch mit Putin hat begonnen

vor einer Stunde

Türkische Spezialisten helfen bei Suche nach Leichen von Hamas-Geiseln

vor 2 Stunden

Untersuchungsausschuss befragt früheren Bundeskanzler Schröder als Zeugen

vor 3 Stunden

Deutschland größtes Hacker-Ziel in der Europäischen Union

vor 3 Stunden

Justiz will 720 Millionen Euro von russischer Bank einziehen

vor 4 Stunden

EU-Parlamentsausschuss schlägt Mindestalter von 16 Jahren für Onlinedienste vor

vor 5 Stunden

Rentner zu Tode geprügelt: Viereinhalb Jahre Jugendstrafe für 17-Jährigen aus Hagen

vor 5 Stunden

Hund bei Flugreise verloren - Entschädigung wie bei Gepäck

Logo Epoch Times
50.000 Aktionäre

Schadenersatz für Wirecard-Aktionäre: Urteil des Bundesgerichtshofs im November

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Donnerstag über mögliche Schadenersatzansprüche von Wirecard-Aktionären verhandelt. Das Urteil soll am 13. November verkündet werden.

top-article-image

Zehntausende Aktionäre fordern von Wirecard Schadenersatz. (Archivbild)

Foto: Peter Kneffel/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Donnerstag über mögliche Schadenersatzansprüche von Wirecard-Aktionären verhandelt. Nach der Insolvenz des Dax-Unternehmens meldeten sich etwa 50.000 Aktionäre, die insgesamt achteinhalb Milliarden Euro fordern.
Die Insolvenzmasse liegt bei nur 650 Millionen Euro, es gibt auch noch weitere Gläubiger. (Az. IX ZR 127/24)
Die Frage ist nun, ob Aktionäre als Gläubiger an der Insolvenzmasse beteiligt werden können. Für weitere Gläubiger würde das bedeuten, dass ihr Anteil schrumpft. Darüber soll der BGH höchstrichterlich entscheiden.
In dem Fall, über den in Karlsruhe verhandelt wird, klagte eine Kapitalanlagegesellschaft. Das Urteil soll am 13. November verkündet werden.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.