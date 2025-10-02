Segeljacht brennt in Lübecker Bucht - Skipper gerettet

Zur Zeit des Unglücks am Nachmittag befand sich die Segeljacht demnach in Sichtweite der Hafeneinfahrt zum Lübecker Stadtteil Travemünde.

Bei der Rettungsleitstelle See in Bremen ging ein Notruf ein, woraufhin mehrere Rettungsboote losgeschickt wurden. Bei der Ankunft der Helfer hatte die Besatzung eines Motorboots den Schiffbrüchigen bereits an Bord genommen.

Der Skipper wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung an Land gebracht. Da die Segeljacht in voller Ausdehnung brannte und sich Batterien und Gasflaschen an Bord befanden, musste zunächst ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Später wurde das Boot abgeschleppt, einzelne Wrackteile wurden geborgen. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. (afp)