Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Gaza-Hilfsflotte: Private Flotte von Israel abgefangen - zwei Boote drehten noch ab

vor 10 Minuten

Angriff mit Auto und Messer: Mehrere Verletzte vor Synagoge in Manchester

vor 32 Minuten

Europäische Politische Gemeinschaft trifft sich in Kopenhagen

vor einer Stunde

Erster Haftbefehl nach mutmaßlichen Hamas-Festnahmen

vor einer Stunde

Niederländische Behörden warnen: KI-Chatbots nerven Kunden

vor einer Stunde

IW: Wirtschaftsangleichung Ost- und Westdeutschland „kurzfristig nicht realistisch“

vor 2 Stunden

Normenkontrollrat: Bürokratie kostet Wirtschaft jährlich 64 Milliarden Euro

vor 2 Stunden

Nach Sperrung wegen Bombendrohung: Wirte-Sprecher gegen Wiesn-Verlängerung

vor 2 Stunden

Flugausfälle nach Kabelbrand am Flughafen Stuttgart

vor 3 Stunden

24-Jähriger in Schleswig-Holstein getötet: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Logo Epoch Times
Ursache unbekannt

Segeljacht brennt in Lübecker Bucht - Skipper gerettet

In der Lübecker Bucht ist eine Segeljacht in Flammen aufgegangen. An Bord war ein allein segelnder Skipper, der sich auf eine Rettungsinsel flüchten konnte, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am späten Mittwoch in Bremen mitteilte.

top-article-image

Lübecker Bucht. (Achievbild)

Foto: Georg Wendt/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Zur Zeit des Unglücks am Nachmittag befand sich die Segeljacht demnach in Sichtweite der Hafeneinfahrt zum Lübecker Stadtteil Travemünde.
Bei der Rettungsleitstelle See in Bremen ging ein Notruf ein, woraufhin mehrere Rettungsboote losgeschickt wurden. Bei der Ankunft der Helfer hatte die Besatzung eines Motorboots den Schiffbrüchigen bereits an Bord genommen.
Der Skipper wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung an Land gebracht. Da die Segeljacht in voller Ausdehnung brannte und sich Batterien und Gasflaschen an Bord befanden, musste zunächst ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Später wurde das Boot abgeschleppt, einzelne Wrackteile wurden geborgen. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. (afp)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.