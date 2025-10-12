Logo Epoch Times

vor 15 Minuten

Dobrindt: Abschiebeabkommen mit Taliban vor Abschluss

vor einer Stunde

Das alles bringt die Frankfurter Buchmesse

vor einer Stunde

Motorboot rammt Segelboot auf Bodensee: Eine Frau aus Deutschland tot

vor 2 Stunden

Eskalation zwischen Afghanistan und Pakistan: Taliban melden 58 getötete Soldaten

vor 2 Stunden

Personalausweis soll deutlich teurer werden

vor 3 Stunden

Arbeitsministerin Bas plant „Quadratmeterdeckel“ gegen Mietwucher

vor 4 Stunden

„Es ist kein Geheimnis“ - Nobelinstitut vermutet Spionage bei Friedensnobelpreis

vor 4 Stunden

Cyberangriff: Daten von Millionen Qantas-Kunden öffentlich

vor 5 Stunden

Betrüger erbeuten fast 130.000 Euro durch Telefon-Trick

vor 5 Stunden

„Es gehört sich nicht“ - so gelingt ein „unfallfreier“ Restaurant-Besuch

Logo Epoch Times
Eklat um Palästina-Shirt

„Sehe da keinen Antisemitismus“ - Chefket verteidigt sich nach Konzert-Absage

Jan Böhmermann räumte vor wenigen Tagen ein, das ein Konzert mit dem Rapper Chefket am 7. Oktober womöglich zu unbedacht geplant wurde. Nun sagt auch der Musiker seine Meinung.

top-article-image

Nach der Absage eines Konzerts im Rahmen einer Ausstellung des Satirikers Jan Böhmermann hat sich nun auch der Rapper Chefket geäußert. (Archivbild)

Foto: Annette Riedl/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der Rapper Chefket wird das abgesagte Konzert im Rahmen einer Ausstellung des Satirikers Jan Böhmermann eigenen Angaben zufolge nicht nachholen. Das sagte er dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Auf eine entsprechende Frage erklärte der Rapper: „Von meiner Seite aus ist das völlig vom Tisch. Ich kann das nicht machen.“ Die Situation sei jetzt „politisch zu aufgeladen“.
Das für den 7. Oktober geplante Konzert war einige Tage zuvor abgesagt worden, nachdem es Kritik an dem geplanten Auftritt von Chefket gegeben hatte. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte die geplante Veranstaltung in der Bundeseinrichtung Haus der Kulturen der Welt scharf kritisiert. Der Rapper trage auf Fotos ein T-Shirt mit einem Motiv des gewünschten Staates Palästina ohne Israel, so der Vorwurf. Dieses Motiv sei nach Ansicht der Bundesregierung als antisemitisch zu betrachten.

Chefket: „Ich bin Rapper, kein Historiker“

Chefket wies den Vorwurf im Interview mit dem „Spiegel“ zurück. „Es geht um das Leid der Palästinenser, für die ich mit dem Trikot sein wollte, und Leute suchen sich irgendetwas heraus, wo sie dann sagen können: „Ah, guck mal, der ist gegen das Existenzrecht von Israel!“ Was nicht der Fall ist“, sagte der Rapper.
Er habe lediglich seine Solidarität mit Palästina zeigen wollen. „Alles andere – was da draufsteht, was für eine Landkarte da drauf ist – kann ich nicht beurteilen. Ich bin Rapper, kein Historiker. Die Diskussion überlasse ich gerne denjenigen, die sich da richtig gut auskennen.“
Auf die Nachfrage, ob ihm nicht bewusst gewesen sei, dass das T-Shirt als Leugnung des Existenzrechts Israels verstanden werden könne, sagte er: „Ich sehe da keinen Antisemitismus. Ich sehe auch in meiner Solidarität mit Palästina keinen Antisemitismus.“

Böhmermann-Ausstellung noch eine Woche zu sehen

Die Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ von Böhmermann („ZDF Magazin Royale“) soll bis 19. Oktober gezeigt werden. Geplant sind auch Shows, TV-Aufzeichnungen und Gesprächsrunden. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.