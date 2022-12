Städteflucht: Immer mehr Menschen ziehen ins Umland

Es gibt die höchste Suburbanisierung seit den 90ern, dennoch leben immer mehr Menschen in Großstädten. Das liegt vor allem an internationaler Migration.

Mehr Menschen bleiben in kleineren Städten und ländlichen Regionen, weniger Menschen ziehen vom Land in die Großstadt. 2021 zogen mehr als 100.000 Einwohner aus Großstädten weg – damit ist Abwanderung aufs Umland (Suburbanisierung) so hoch wie zuletzt 1994. Das zeigen neue Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) auf Grundlage vo…

