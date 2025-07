Strom und Gas: Viele Verbraucher zahlen mit älteren Verträgen meist zu viel.

Neue Höchststände bei Anbieterwechseln.

Auch die Zahl der Stromabschaltungen ist deutlich gestiegen.

Wechsel lohnt sich: Eine Form der Versorgung ist meist besonders teuer.

Laut einer Untersuchung der Bundesnetzagentur gab es 2024 „neue Höchststände“ bei den Anbieterwechseln. Demnach gab es bei Haushaltskunden mehr als 10 Millionen Anbieter- und Vertragswechsel bei Strom. Zum Vergleich: 2023 lag diese Zahl noch bei 6 Millionen, was einem Anstieg von rund 67 Prozent entspricht.

Ebenso hoch war die Steigerung bei den Gaskunden. Hier verzeichnete die Energiebehörde mehr als 3 Millionen Wechsel. Im Jahr zuvor entschieden sich rund 1,8 Millionen Gaskunden für einen anderen Anbieter oder Tarif.

Betrachtet man nur die Wechsel von einem Anbieter zu einem anderen, fallen die Anstiege geringer aus. Rund 7,1 Millionen Stromkunden und 2,2 Millionen Gaskunden wechselten im vergangenen Jahr ihren Anbieter – ein Anstieg von 18 Prozent bei Strom und 22 Prozent bei Gas gegenüber dem Vorjahr.

Einen deutlichen Anstieg registrierte die Bundesnetzagentur auch bei Stromsperrungen, also dann, wenn der Energieversorger einen bestehenden Haushalt nicht mehr mit Strom oder Gas versorgt. Im vergangenen Jahr gab es 245.000 solche Fälle. Das ist ein Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zu 2023. Beim Gas waren es 33.700 Sperrungen.

Als Gründe hierfür nennt die Energieagentur unter anderem die gestiegenen Energiepreise und mögliche Nachholeffekte, da viele Anbieter in den Vorjahren freiwillig auf Sperrungen verzichtet hatten.

In vielen Fällen stellt der Strom- oder Gasversorger die Lieferung ein, wenn der Kunde mehrmals hintereinander die Zahlungen nicht begleicht. Ursache dafür kann eine geringe Rente, ein zu niedriges Einkommen, längere Krankheit oder Arbeitslosigkeit sein. In solchen Fällen rutscht der Kunde in die Grundversorgung.